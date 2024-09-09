本报记者 俞懿春

习近平主席日前出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话，明确了中非携手推进现代化的六大主张，提出中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领全球南方现代化。

现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。习近平主席提出“要携手推进公正合理的现代化”，中非将加强治国理政经验交流，支持各国探索适合本国国情的现代化道路，确保各国权利平等、机会平等。

“必须基于各自的历史来推进现代化进程”

在2024年中非合作论坛峰会新闻中心，中、英、法等8个语种版本的《习近平谈治国理政》第四卷，吸引了不少非洲国家媒体记者驻足翻阅。“《习近平谈治国理政》第一卷已经被翻译成斯瓦希里文版在肯尼亚发行。”肯尼亚广播电视公司记者埃里克拿起书籍，认真阅读。他由衷钦佩中国取得的巨大发展成就，认为中国坚持走独立自主的发展道路，其中蕴含的发展理念为非洲国家提供了重要借鉴。

如何实现现代化、实现什么样的现代化是全球南方面临的历史课题。在9月5日举行的治国理政高级别会议上，中国与非洲国家达成重要共识：双方愿扩大国家、立法机构、政府和地方省市间的交流，不断深化治国理政、现代化发展、减少贫困等经验交流，支持彼此探索基于自身文明特色、发展需求和科技与创新的现代化模式。

在这场高级别会议上，来自非洲多国的国家元首、政府首脑等，纷纷重申要探索符合本国国情的发展道路、把前途和命运掌握在自己手里的决心：“要建立可持续的治理架构，我们必须尊重各国历史特点、民族身份、文化传统。在与世界各国的互动中，我们必须尊重多样性”“每个国家在探索现代化的过程中都遇到过挫折，我们必须基于各自的历史来推进现代化进程，只有通过自己的努力才能找到正确的道路”……

世界上既不存在定于一尊的现代化模式，也不存在放之四海而皆准的现代化标准。曾到访中国多座城市的卢旺达总统卡加梅表示，中国的发展道路给卢旺达提供启迪，卢旺达要在充分考虑本国文化、社会、经济等现实基础上借鉴中国经验，走出适合本国国情的现代化道路。乌干达副总统阿卢波表示，乌干达从中国式现代化建设中汲取了宝贵经验，“乌干达2040愿景”等发展规划受到中国经济改革的启发，每个国家都要探索基于自身国情的现代化道路。

“为非洲国家治国理政提供新思维和新方法”

“愿学习借鉴中方治党治国成功经验，推进农业、工业、数字化、职业培训、青年等领域合作”“愿同中方加强治国理政经验交流，推进各领域务实合作，共同落实好习近平主席提出的三大全球倡议”……来自非洲国家的声音，传递出与中国加强治国理政经验交流、携手探索现代化道路的信心。

习近平主席在峰会上宣布，中方愿同非方打造中非治国理政经验交流平台，设立中非发展知识网络和25个中非研究中心。依托非洲领导力学院培养治国理政人才，邀请1000名非洲政党人士来华交流，深化双方治党治国经验交流。

一系列务实举措，得到与会嘉宾和非洲各界人士的积极响应。坦桑尼亚总统哈桑说，坦桑尼亚革命党对中国共产党怀有兄弟般的深厚情谊，坦方愿用好尼雷尔领导力学院，同中方深化党建培训和治国理政经验交流，不断扩大各领域务实合作。

中国共产党二十届三中全会成功召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，也为广大非洲国家探索符合自身实际的现代化道路提供新启迪。南非总统拉马福萨感谢中方长期以来为南非经济社会发展提供的宝贵支持，祝贺中共二十届三中全会成功召开，相信中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化将为南非和其他全球南方国家提供更多机遇。南非非国大青年联盟总书记恩古莱德说，中国式现代化为非洲提供了共同发展的“机遇之窗”，中国和非洲有过相似的历史遭遇，如今通过独立自主的发展取得成功，“现在该轮到非洲行动了”。利比里亚团结党全国主席卢瑟·塔尔佩说，回国后将召开党内会议，结合中国之行的观察和收获，研究如何把中国现代化建设的经验应用到“我们自己的环境中”。

通过举办非洲基层干部减贫交流研修班、非洲英语国家菌草产业发展官员研修班、非洲官员可持续发展研修班等，中方与非方积极分享治国理政经验。坦桑尼亚坦中友好协会秘书长约瑟夫·卡哈马认为，这将“为非洲国家治国理政提供新思维和新方法”。

“为完善全球治理、促进和平发展注入强大动力”

当今世界正值百年未有之大变局，以中国和非洲为代表的全球南方蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。无论国际风云如何变幻，中非携手捍卫国际公平正义的初心不改。

中方倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，赢得非方高度赞赏和积极响应。中非双方共同捍卫真正的多边主义，反对单边主义、霸权主义和保护主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定维护和平共处五项原则等国际关系基本准则，坚定维护全球南方的共同正当权益，为世界和平与发展事业作出贡献。

不久前，习近平主席复信非洲50国学者，鼓励他们继续为构建高水平中非命运共同体、维护全球南方共同利益提供智力支持。从中非智库论坛到中非青年领导人论坛，再到中非文明对话大会，中非双方正在加大对全球南方国家发展合作的研究探索，为全球南方的联合自强、发展壮大，为推动国际力量对比向更加均衡的方向发展注入持久力量。

峰会期间，中非继续发出捍卫发展中国家正当利益、促进国际公平正义的呼声，携手倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，承诺共同践行和落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，维护国际公平正义，完善全球治理体系，彰显了全球南方团结合作的坚定信心，点亮了共筑人类命运共同体的“南方时刻”。

正如习近平主席所说，中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。“非中携手推进现代化，将为完善全球治理、促进和平发展注入强大动力。”加纳非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬表示，这一进程必将引领全球南方走向繁荣，为构建人类命运共同体作出新的贡献。

“非中合作以构建命运共同体为愿景，使非洲能够发出自己的声音，并更多地参与全球治理”“非洲国家和中国应当携手共进，推动世界新秩序的建立，共同塑造新的多极化的世界”……中非是探索现代化道路的同路人。中国与非洲携手引领全球南方加快现代化，必将为促进中非人民福祉、维护世界和平稳定作出更大贡献。

（本报记者曲颂、李潇、邹松、黄炜鑫、周輖参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)