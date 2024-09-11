本报记者 刘玲玲

“实现人的自由全面发展是现代化的最终目标。”习近平主席日前在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，提出“要携手推进人民至上的现代化”，表示中方愿同非方积极开展人才培养、减贫、就业等领域合作，提升人民在现代化进程中的获得感、幸福感、安全感，共同推动现代化惠及全体人民。非洲各国人士表示，期待与中国携手推进人民至上的现代化，不断深化各领域合作，增进人民福祉。

“契合非洲国家和人民的切实需求”

“有助于推动建设更加联通、繁荣、和平的非洲”“将为非洲人民创造更多福祉”“在中国伙伴帮助下，‘非洲梦’一定能实现”……中非合作论坛北京峰会期间，非洲国家领导人纷纷对习近平主席提出的中非携手推进现代化十大伙伴行动表示赞赏，认为这些务实举措面向非洲国家发展实际，将为非洲国家实现工业化和农业现代化注入强劲动力，让非洲人民享受到更多现代化发展成果。

习近平主席指出：“中国式现代化的目标归根到底是让老百姓过上更好的生活，这也是中国同非洲国家携手推进现代化的出发点和落脚点。”从文明互鉴到贸易繁荣，从产业链合作到互联互通，从发展合作到卫生健康，从兴农惠民到人文交流，从绿色发展到安全共筑，中非携手推进现代化十大伙伴行动一系列务实举措，契合双方推进现代化的迫切需求，体现了合作转型升级的发展方向，顺应非洲各国发展振兴和民生改善的强烈需求，引领中非合作向更高质量、更深层次、更宽领域迈进。

现场聆听习近平主席主旨讲话的刚果（金）卢阿拉巴省省长马苏卡感到十分振奋。她说，卢阿拉巴省有不少中国企业，他们有的在当地建设农业种植培训示范基地，为当地村民提供农业技术培训；有的通过饮用水钻井项目，帮助当地村民喝上干净的水。“非中携手，能推动当今世界更加和平、更加繁荣，让双方人民享受到更多非中合作的丰硕成果。”马苏卡说，“中国不仅提供紧急粮食援助，还通过建设示范基地、派遣农业专家等行动，促进非洲农业可持续发展。相关举措契合非洲国家和人民的切实需求，又为未来发展创造更多有利条件。”

中国和非洲国家为实现工业化和农业现代化进行了各具特色的探索，开展了富有成效的合作，非洲各界人士期待非中携手推进现代化十大伙伴行动持续实施落地，让现代化成果惠及非中人民。利比里亚教育部部长贾索·贾拉表示，一系列具体举措有利于增强非中之间的经济联系，必将有力促进非洲国家的发展。摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，相关举措体现出中方推动非中合作不断深化的坚定决心和真诚务实的态度，为非洲国家发展提供了明确且具体的支持。

“对非洲而言，中国是未来，是兄弟”

非洲大陆资源禀赋优越，劳动力充沛，但仍面临粮食安全、贫困、气候变化等挑战。中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席宣布，中方将向非洲提供10亿元人民币紧急粮食援助，建设10万亩农业标准化示范区，派遣500名农业专家，建设中非农业科技创新联盟。实施500个公益项目。鼓励中非企业“双向奔赴”投资创业，把产业附加值留在非洲，为非洲创造不少于100万个就业岗位。

布基纳法索外交部部长特拉奥雷说，中国一直是非洲一体化进程和现代化事业的支持者，此次峰会提出的新举措将为非洲工业化、农业现代化等多个领域创造更多发展机会。

习近平主席强调：“中非合作要给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。”无论是在非洲实施30个基础设施联通项目，还是实施1000个“小而美”民生项目，或是支持举办2026年青奥会和2027年非洲杯，中方在本次峰会上提出的相关举措坚持发展为民、务实高效，促进发展成果更好惠及中非人民。“中方提出的措施涵盖多个领域，尤其是更多‘小而美’的民生项目将为非洲民众带来实实在在的好处。”刚果（布）《布拉柴维尔快讯报》主编基蒂纳表示。

农业是非洲众多国家的支柱产业，中非农业合作蓬勃开展。截至2023年底的10年间，中国在非洲建成24个农业技术示范中心，推广300多项先进农业技术，惠及100多万非洲小农户。马达加斯加总统拉乔利纳表示，在中国支持下，马达加斯加持续推进农业机械化，杂交水稻产量不断增长，成为非中农业合作的样板。

几内亚比绍腰果输华、中国新一批农业技术专家选派等合作稳步推进。几内亚比绍总统恩巴洛表示，几十年来，中国向几内亚比绍派遣多批水稻技术专家、医疗队等，为几内亚比绍维护粮食安全、发展公共卫生事业提供助力。得益于与中国的合作，几内亚比绍全国范围内已经普及多种水稻种植技术，实现了稻种改良，促进了增产增收。恩巴洛说：“对非洲而言，中国是未来，是兄弟。”

“为非中可持续发展积蓄力量”

在中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席宣布共建中非数字技术合作中心，建设20个数字示范项目，共同拥抱新一轮科技革命和产业变革。近年来，越来越多中国科技企业进入非洲市场，带去数字基础设施和创新技术，助力当地加速迈入“数字时代”，让数字技术发展的成果惠及更多非洲人民。

圣多美和普林西比总理特罗瓦达表示，实现现代化包括技术上的先进、人民生活方式的变化和生活质量的提升。圣普与中国的合作，尤其是数字技术等新领域的合作，能推动圣普加快实现现代化进程。

峰会期间，中国企业同刚果（金）邮政、电信和数字部签署了谅解备忘录，将合作构建该国应急管理系统及电子身份证系统，利用数据技术和数据分析提升当地治理水平和效率。刚果（金）总统齐塞克迪表示，刚中经贸合作前景广阔，两国可以在信息技术、可再生能源、基础设施等领域进一步挖掘合作潜力。

实现现代化之路，离不开人才支撑。从“鲁班工坊”到孔子学院，从实施“中非高校百校合作计划”到开展“中文+职业技能”教育，中非之间的能力建设合作，为非洲可持续发展注入内生动力。峰会开幕式上，习近平主席宣布，中方愿同非方深入推进“未来非洲职业教育”计划，共建工程技术学院，建设10个“鲁班工坊”。重点面向非洲妇女和青年，提供6万个研修名额。

“这些计划将帮助更多非洲青年实现人生梦想！”乌干达《新愿景报》记者布巴莱·布瓦尼卡说，“中方提出的一系列人才培养计划赋能非中青年发展，有助于创造一个人人都参与其中的未来，为非中可持续发展积蓄力量。”

“我们愿同中方及非洲各国一道，积极落实峰会成果，携手推进工业化和农业现代化，共同迈向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。”中非共和国总理莫卢瓦的话语，代表了非洲国家的心声。中非携手推进人民至上的现代化，推动十大伙伴行动顺利实施、落地见效，将以更高质量的现代化成果更好满足双方人民对美好生活的新期待。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 02 版）

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