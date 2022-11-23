人民网开罗11月22日电 （记者沈小晓）“宇通电动客车操作起来比较便捷，而且智能化程度高，AUS、门开制动、一键启动、自动雨刮灯光控制等功能都很先进。”司机丹尼尔来自卡塔尔国家运输公司，自从在今年5月期间接受了宇通公司提供的驾驶培训后，他很快学会了驾驶电动客车，并在今年世界杯期间为来自世界各地的朋友们提供交通保障。

当地时间11月20日，第22届世界杯足球赛在卡塔尔多哈开幕，吸引了全世界的目光。赛场内外，来自中国的888台宇通纯电动客车组成的“绿色军团”尤为引人注目。这是国际大型体育赛事中首次大批量引入中国新能源客车，也是新能源客车首次作为主力服务世界杯赛事，是中国制造“走出去”的新里程碑。

针对卡塔尔温度高、风沙大的环境特点，设计团队专门开发和优化适配了车型，对空调、动力电池进行创新设计，并配备泥沙防护结构，使其能够充分适应当地环境。据宇通客车卡塔尔国家公司经理王正彬介绍，这批电动车安装了电池独立液冷系统，在炙热干燥的气候环境下，确保车辆运行和充电过程中可以将电池温度控制在理想范围内。“车辆还配备了300千瓦充电设备，以及夜间慢充、日常快补两种充电模式，方便用户灵活调整。完全充电后，车辆平均里程可达250-300公里。”王正彬说。

近年来，在国际节能减排及碳达峰的大背景下，卡塔尔大力培育发展绿色低碳产业，推动经济社会绿色转型，践行绿色发展战略。凭借高品质的产品、强大的售后保障和专业的产品技术实力，宇通客车成为卡塔尔电动公交唯一的供应商，践行本次世界杯的可持续、低碳的办会理念，助力绿色出行。

为做好世界杯期间的交通保障，宇通还为这一批客车的驾驶员和维修人员提供了专业培训。截止目前，宇通已为超过2000名当地驾驶员进行了培训，在世界杯前将会有更多的驾驶员接受宇通的培训。司机丹尼尔表示，自己培训了3次后能熟练掌握驾驶要领，车辆的维修保养也很方便。

2020年11月，宇通与卡塔尔签署战略合作框架协议，将在卡塔尔自贸区建立电动客车工厂，预计将提供年产500-1000台的新能源客车。据了解，宇通不仅会传授电动客车制造技术，还会输出技术、工艺、生产管理、质量管理等相关经验与人才，为卡塔尔客车制造业发展提供技术支持，助力卡塔尔实现绿色公共交通转型。

宇通客车的卡塔尔合作方——卡塔尔国家运输公司期待未来继续扩大与中方的合作。该公司首席运营官奥贝德利表示，“宇通是全球最大的客车生产商之一，我们和宇通之间的合作成果丰硕，双方团队紧密合作，技术专家携手优化车型，让其更适应当地的气候条件。未来，我希望进一步扩大、加强和宇通的合作，双方共同成长。”

卡塔尔交通与通讯大臣苏莱提表示，绿色和可持续发展是卡塔尔“2030国家愿景”的核心理念，相信这批电动巴士的交付将助力卡塔尔公共交通电动化战略，为卡塔尔绿色发展和经济多元化做出贡献。

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