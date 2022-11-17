当地时间11月16日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在巴厘岛会见印度尼西亚总统夫人伊莉亚娜。新华社记者 丁林 摄

新华社印度尼西亚巴厘岛11月16日电（记者刘华 郝亚琳）当地时间16日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在巴厘岛会见印尼总统夫人伊莉亚娜。

彭丽媛抵达时，当地青年用印尼传统乐器伽美兰奏响迎宾曲。伊莉亚娜热情迎接，同彭丽媛合影留念。

当地时间11月16日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在巴厘岛会见印度尼西亚总统夫人伊莉亚娜。这是彭丽媛抵达时，伊莉亚娜热情迎接。新华社记者 丁林 摄

彭丽媛在伊莉亚娜陪同下观看了印尼传统文化艺术展演和工艺制品展。当地女童们身着节日盛装跳起迎接贵宾的“朋德舞”。彭丽媛同她们亲切交谈。彭丽媛称赞印尼巴厘岛特色的手工丝织品等十分精美。

当地时间11月16日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在巴厘岛会见印度尼西亚总统夫人伊莉亚娜。这是彭丽媛同当地女童亲切交谈。新华社记者 丁林 摄

彭丽媛与伊莉亚娜品香茗、聊家常、赏音乐。彭丽媛赞赏伊莉亚娜热心公益，介绍了中国在结核病和艾滋病治疗与防护方面采取的积极政策和取得的成绩，希望两国在公益领域加强交流，共同促进民生福祉。

当地时间11月16日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在巴厘岛会见印度尼西亚总统夫人伊莉亚娜。这是彭丽媛与伊莉亚娜茶叙。新华社记者 丁林 摄

离开前，身着民族服装的巴厘岛乌达雅纳大学旅游孔子学院学生用中文演唱了印尼歌曲《美丽的梭罗河》。彭丽媛称赞学生们歌声动听，感谢乐师的伴奏。学生中有人亲热地喊出“彭妈妈，您好！”彭丽媛高兴地予以回应。她询问学生们学习和生活情况。她鼓励大家继续努力学汉语，欢迎印尼更多年轻人访问中国，了解中国文化，成为中印尼合作的使者。

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