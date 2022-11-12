新华社北京11月11日电 （记者成欣）国家主席习近平将赴印尼出席二十国集团领导人第十七次峰会、赴泰国出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上介绍有关情况。

赵立坚表示，习近平主席出席二十国集团巴厘岛峰会，是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开后，中国最高领导人首次出席多边峰会。当前，百年变局加速演进，世纪疫情反复延宕，世界经济出现下行，全球发展事业面临挑战。二十国集团作为国际经济合作主要论坛，应加强团结合作，协调宏观经济政策，携手促进世界经济强劲、可持续、包容和平衡增长。中方支持印尼主席国工作，希望各方围绕“共同复苏、强劲复苏”主题，在推动世界经济复苏、落实2030年可持续发展议程等方面凝聚共识、推进合作。

赵立坚说，习近平主席出席亚太经合组织领导人非正式会议，是中国面向亚太开展的一次重要元首外交行动，充分体现了中方对亚太经济合作的高度重视。当前，世界经济不稳定不确定因素增多，亚太区域经济合作面临新的挑战。亚太经合组织是亚太地区重要经济合作平台。习近平主席将在会上发表重要讲话，全面阐述中国关于深化亚太合作、促进地区和世界经济增长的重要主张。我们期待各方秉持亚太命运共同体理念，坚持亚太经合组织合作初心，深化团结合作，推进落实《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，为亚太乃至全球经济发展注入新动力。中方愿同各方一道努力，推动此次会议取得积极成果。

赵立坚表示，中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体代表，共同利益广泛，合作空间广阔。在两国元首战略引领下，双方持续深化双边关系“四轮驱动”新格局，朝着共建中印尼命运共同体的大方向不断迈进，树立了发展中大国联合自强、精诚合作的典范。在印尼期间，习近平主席将同佐科总统举行正式会谈。这是继今年7月佐科总统访华后，两国元首再次会晤。中方期待同印尼以共建命运共同体为统领，深化高水平战略互信，密切高质量共建“一带一路”和各领域务实合作，推动两国全面战略伙伴关系结出更多硕果，更好造福两国和两国人民，为地区和世界和平发展贡献正能量。

赵立坚说，中国和泰国是亲密友好邻邦，“中泰一家亲”深入人心。近年来，两国高质量共建“一带一路”成果丰硕，中泰铁路等重大合作项目扎实推进。今年7月，双方就共建中泰命运共同体的愿景目标达成一致，赋予“中泰一家亲”新的时代内涵。习近平主席此行恰逢中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年，对推动中泰关系发展具有重要意义。往访泰国期间，习近平主席将同泰国总理巴育举行正式会谈。中方期待同泰方以构建中泰命运共同体为引领，加强战略沟通，深化各领域交流合作，推动双边关系不断迈上新台阶，为两国和地区发展注入新动力。

《 人民日报 》（ 2022年11月12日 02 版）

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