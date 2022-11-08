新华社金边11月7日电 11月7日，国务院总理李克强在出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问前夕，在柬埔寨柬、英、华文主流媒体新鲜新闻网、《高棉时报》和《柬华日报》发表题为《为友谊再攀高峰 为合作再辟新路》的署名文章。全文如下：

应洪森首相邀请，我即将对美丽的文明古国柬埔寨进行正式访问并出席东亚合作领导人系列会议，这是新冠肺炎疫情暴发近三年来我首次出访，也是东亚合作领导人系列会议时隔两年首次线下举办。

中柬关系近年来不断取得新的发展。习近平主席2016年成功访问柬埔寨，2020年为莫尼列太后颁授“友谊勋章”，为两国友好再续新的篇章。此时此刻，我也回想起两年前在中国抗疫最困难的时候，西哈莫尼国王和莫尼列太后慷慨解囊，洪森首相冒着大雪逆行访华，86名在华接受过先心病治疗的柬埔寨儿童和他们的家庭多方筹措并捐赠给中方5000多个“爱心口罩”，生动诠释了中柬患难与共、共克时艰的真情厚谊，至今温暖和感动着亿万中国人民的心。

我心中装着温暖启程，这份温暖同样源于十年来我同包括柬埔寨在内的地区各国领导人共促东亚合作、共谋人民福祉的难忘经历。我们精诚合作取得了实实在在的成果，已经镌刻进地区各国共同发展的历史记忆，稳步推进着中国与东盟国家命运与共的历史进程。在当前国际地区形势复杂深刻演变、各种不稳定不确定不安全因素明显上升的背景下，地区国家要守护住稳定的环境，保持住发展的势头，就要共同传承历史的经验、抓住现实的机遇，开创未来的愿景。

回首过往，国际形势风云变幻，东亚合作扶摇向上。这是我连续第十次出席东亚合作领导人系列会议。十年来，中国同地区各国发挥地缘相通、经济互补、人文相近的优势，不断挖掘务实合作潜力，中老铁路、雅万高铁等一系列大项目相继落地，为地区经济增长和民生改善提供强大支撑；坚持推动贸易投资自由化便利化，中国东盟贸易逆势前行，贸易额从4000亿美元增长至8000亿美元，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署生效，成为全球经济规模最大、覆盖人口最广的多边自由贸易协定，为促进区域经济一体化、维护经济全球化和自由贸易注入强大动能；面对困难和挑战，地区国家妥善处理海上问题与分歧，积极推进“南海行为准则”磋商，开展涉海务实合作，努力把南海建成和平、友谊、合作之海；面对新冠肺炎疫情肆虐延宕，地区国家同舟共济、守望相助，为相互间的友谊增添新的内涵。

追忆历史，中柬友谊绵延千年，历经岁月风雨洗礼。两国几代领导人浇灌的伟大友谊跨越世纪、历久弥新。在涉及彼此核心利益和重大关切问题上，双方始终给予对方坚定支持和仗义执言，这份可以相互托付的信任和情谊早已深深扎根在两国人民心中。友谊的根越深，合作的叶越茂，结出的果实越丰硕。我们高兴地看到，中柬在农产品、工业园区、产能、基础设施建设等领域务实合作不断取得新进展。近年来，随着中柬自贸协定签署生效，两国贸易额提前两年突破100亿美元大关，柬埔寨优质的大米、巴沙鱼、香蕉、芒果、龙眼进入中国寻常百姓家，双方合建的西港经济区吸引全球170家企业入驻，创造近3万个就业岗位，暹粒新国际机场建设工程进展顺利，金边至西哈努克港高速公路已经建成，柬埔寨自此有了第一条高速公路。我相信，柬埔寨整体发展也必将进入高速时代。

今天的世界，正身处充满挑战、也充满希望的时代。在这样一个大时代，无论是中柬友好还是东亚合作所一贯秉持的相互尊重、平等互鉴、合作共赢、开放包容等大格局、大智慧、大情怀，对地区乃至世界都是示范的力量、治愈的力量、向上的力量。我们要传承和发扬这一宝贵精神财富，肩负起时代和人民赋予我们的重任。面对动荡不安的国际局势和艰难前行的经济形势，要继续坚持多边主义和经济全球化的正确方向，加强发展战略对接，努力实施好RCEP，推动区域贸易和自由贸易两个轮子一起转，助力构建开放型地区经济；面对新一轮科技革命和产业变革深入发展的机遇，要在5G、人工智能、智慧城市等领域培育合作新动能，加快经济社会数字化转型，特别是要通过广泛开展国际科技创新合作，让科技成果走出深院高墙，造福全人类；面对气候变化挑战与能源安全危机，中国愿与东盟共同建设好清洁能源合作中心，实现地区的绿色、低碳、可持续发展；面对疫情对民生造成的冲击，我们愿通过中老铁路、东亚减贫倡议等示范项目，助力改善民生，促进粮食和能源供应稳定，加快东盟国家留学生返华复学，继续深化文化、旅游等人文交流。中方始终坚定支持东盟团结和中心地位，让彼此的朋友圈良性互动、并行不悖。各国可以放心，同中国在一起，没有选边站队的压力，只有团结共进的动力。

今天的中国，前不久召开的中国共产党第二十次全国代表大会对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署。作为世界上最大的发展中国家，我们将集中精力办好自己的事，努力让中国人民过好日子。今年以来，中国经济发展经历了很不寻常的过程。受国内外错综复杂因素影响，经济运行一度面临超预期下行压力。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，宏观政策既有力有效，又合理适度，不透支未来，着力保市场主体稳就业稳物价，推动经济运行保持在合理区间。我们将有力促进经济平稳健康可持续发展。开放带来进步、促进发展、激发创新。中国坚持对外开放基本国策不动摇，开放的大门只会越开越大。我们将深化简政放权、放管结合、优化服务改革，持续打造市场化法治化国际化营商环境，让中国始终成为开放的高地、投资的热土，与世界共享发展的机遇。

柬埔寨谚语说，有路就有希望。前行的路或许不会一帆风顺，但是，没有比人更高的山，没有比脚更长的路。我们愿同包括柬埔寨在内的地区国家携手前行，风雨兼程，为中柬友好与东亚合作再攀高峰、再辟新路。

(责编：艾雯、刘叶婷)