10月22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利闭幕。习近平总书记在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时表示，“国际社会对中共二十大高度关注。许多国家的政党发来了贺电贺信，其中很多是国家元首、政府首脑、政党和重要组织机构领导人发来的。在此，我谨代表中共中央，致以诚挚谢意。”

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党的对外工作不断开创新局面、展现新气象，中国共产党的“国际朋友圈”不断壮大。目前，中国共产党同世界上600多个政党和政治组织保持着不同形式的联系，积极参与国际和地区多边政党对话，努力以建立新型政党关系助力构建新型国际关系，努力以夯实全球政党伙伴关系网络助力完善全球伙伴关系网络。

连日来，各国政党政要和各界人士致电、致函或来访，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记，热烈祝贺中共二十大成功举行，表示中共二十大将成为中国社会主义建设事业新的里程碑，相信在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国定能胜利实现中华民族伟大复兴，为人类和平与发展崇高事业作出新的更大的贡献。

高度评价习近平总书记的崇高威望

近日，世界政党政要广泛、持续来电、来函或来访，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。

朝鲜劳动党总书记金正恩表示，欣悉中国共产党第二十次全国代表大会成功举行，您再次当选中共中央总书记，我谨致以最热烈的祝贺！我愿同习近平总书记同志一道，顺应时代要求，共同擘画引领朝中关系实现更加美好的未来，大力推动两国社会主义伟大事业不断向前发展。衷心祝愿习近平总书记同志在领导中国党和人民这一责任重大的工作中取得更大成就！

越南共产党中央委员会总书记阮富仲代表越南党、政府和人民就中共二十大成功举行向中国党、政府和人民表示热烈祝贺，对习近平总书记同志再次当选中共中央总书记表示热烈祝贺，认为这充分体现了中国党和人民对过去十年在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，中国取得的巨大发展成就和崇高国际威望的高度认可和信赖。阮富仲表示，中国共产党取得的成就为世界发展中国家特别是走社会主义道路的国家提供了宝贵经验。我们坚信，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国一定会实现中共二十大确定的目标任务，为地区和世界作出新的积极贡献。

俄罗斯总统普京表示，值此您再次当选中国共产党中央委员会总书记之际，请接受我最热烈的祝贺。中国共产党第二十次全国代表大会成功举行，充分体现了您崇高的政治威望，展现出在您领导下中国共产党的高度团结。本次大会所作出的各项决定将助力中国成功实现经济社会发展的宏伟目标，不断提升中国国际地位。我愿继续同您开展建设性对话和紧密协作，推动俄中全面战略协作伙伴关系向前发展。

巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）主席、政府总理夏巴兹表示，在习近平总书记的卓越领导下，中国在人类事业的各个领域都取得了举世瞩目的成就。习近平总书记为建立公平公正、和睦相处的全球治理体系以及弘扬各国真诚友好的合作精神发挥了积极作用。

坦桑尼亚革命党主席、总统哈桑表示，祝贺您再次当选中共中央总书记，这充分体现了中国人民对您的信任和信心。祝您在领导国家、服务人民事业中取得更大成功。

肯尼亚联合民主同盟领导人、总统鲁托表示，谨代表肯尼亚人民，并以我个人名义，对阁下再次当选中共中央总书记表示热烈祝贺。您以人民为中心、甘于奉献的领袖风范为我们树立了榜样。

充分肯定新时代十年中国取得的历史性成就

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。贺电贺信中，外国政党政要在普遍赞赏并高度评价中国共产党领导国家取得的伟大发展成就的同时，参考借鉴的愿望显著上升，表示中国发展经验为其他国家树立了榜样。

老挝人民革命党中央委员会表示，中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央团结带领中国人民实现新的跨越式发展，顺利实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，历史性解决了绝对贫困问题，国际地位日益提升。中国共产党和兄弟的中国人民取得的历史性成就，为包括老挝在内的广大发展中国家提供了宝贵经验、树立了成功典范，也为全球发展事业作出了重大贡献。

古巴共产党中央委员会表示，中共十八大以来，在习近平总书记领导下，中国共产党坚定推进党的自身建设、反腐败斗争和脱贫攻坚战，实现第一个百年奋斗目标，使中国成为全球创新领导者。中国奉行积极的外交政策，提出了“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，令人称道。

阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯表示，中国之所以在经济社会发展等各领域取得巨大成就，关键在于中国共产党的坚强领导。习近平总书记带领中国共产党砥砺前行，在脱贫攻坚、科技创新、抗击新冠肺炎疫情等方面取得举世瞩目的成就。

尼泊尔总统班达里表示，长期以来，在习近平总书记的坚强领导下，中国经济社会发展取得了巨大成就，发展中国家从中汲取了成功经验。

德国的共产党主席科伯勒表示，中国取得巨大发展成就，向世界展示了共产党领导和社会主义制度的优越性。坚信中共二十大将为中国实现社会主义现代化奠定坚实基础。

苏丹主权委员会主席布尔汉表示，苏丹高度赞赏中国共产党在打击腐败、改善环境、消除贫困、维护和平与稳定、支持国际贸易与世界经济发展等方面取得的成就，愿进一步加强同中国的良好合作关系。

期待中国在国际舞台发挥引领作用

新征程是充满光荣和梦想的远征。中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。外国政党政要表达了对发展对华关系的高度重视，强调中国是世界和平安全、多边主义、公平公正世界秩序的倡导者，已成为世界经济的重要引擎，通过共建“一带一路”推动各国合作共赢，愿进一步巩固和深化同中国的友谊和伙伴关系。

南非非国大主席、总统拉马福萨表示，非国大珍视同中国共产党的兄弟情谊，团结和共同价值观是两党关系的牢固基石。在日新月异的世界中，相信我们两党将把握机遇、应对挑战，推动党际关系持续开花结果。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，吉方完全支持习近平总书记提出的全球发展倡议、全球安全倡议和构建人类命运共同体理念，将继续同中方保持高层交往，深化各领域务实合作，加强在国际和地区事务中的联系与协调，推动两国关系不断向前发展。

法国共产党全国理事会主席、参议院副议长洛朗表示，中共二十大对中国乃至整个世界都至关重要。当前人类面临诸多挑战，大会传递的发展、和平、共享的信号令人期待。

新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙表示，中共二十大做出的决定将为中国下一阶段发展提供一个清晰的愿景，相信中国将继续朝着其长期目标前进。一个繁荣稳定的中国有利于地区和世界。

韩国共同民主党党首李在明表示，衷心祝贺中共二十大召开，期待本次大会为东北亚和平繁荣乃至世界和平作出更大贡献。希望韩中友好合作历久弥坚。

意大利前政府总理、欧洲意大利人基金会主席达莱马表示，中共二十大将引领中国继续致力于维护世界和平，推动构建更加公正的国际秩序，团结人类进步力量共同应对贫富差距、气候变化等重大问题。

人类的前途命运应该由世界各国人民来把握和决定。中国将同各国人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，维护世界和平、促进世界发展，持续推动构建人类命运共同体。

（本报北京11月2日电 记者侯露露、白紫微）

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 02 版）

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