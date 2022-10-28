国际在线专稿：10月24日，美国《时代》周刊网站发布调查性报道《患“长期新冠肺炎”儿童难获良好治疗》，通过采访相关人士并收集研究数据，深度呈现持续困扰美国青少年儿童的“长期新冠肺炎”（Long Covid，即新冠后遗症）问题。

文章讲述了一名现年13岁的美国俄亥俄州少年艾登·瓦诺（Ayden Varno）的遭遇。2021年4月份，艾登忽然感到一阵剧痛，“仿佛一柄灼热的刀子多次捅入我的脊背”。在随后的8个多月中，艾登大部分时间里都受到疼痛的折磨，以至于无法独立行走，夜不能寐，也无法完成学校的课业。他还常常因疼痛导致频繁的非癫痫性发作。家乡的医生们对艾登的病情束手无策，有的医生甚至怀疑他是遭到了来自父母的暴力虐待。

2021年12月，克利夫兰彩虹婴幼儿医院的临床医生终于给出诊断：艾登患上了新冠后遗症。艾登的母亲得知后解脱地哭泣起来：“终于有一位相信我们的医生，而不是认为我和丈夫对孩子做了可怕的事”。

文章指出，全美各地的家庭都在为儿童新冠后遗症的护理经受同样的考验。多个受访家庭向《时代》周刊表示，他们遭受到医生展现出的无知、敷衍与不尊重，绝望的父母们只能为孩子的康复独自抗争。

文章表示，在美国，新冠病毒通常被描述为对儿童基本无害。虽然年轻人感染新冠病毒后死亡或住院的概率非常低，但不可否认的是，新冠后遗症的确会影响孩子们的健康，即便是初期症状轻微的病人同样也会受到困扰，而目前尚不清楚这些后遗症的发病率。

文章称，近期有研究发现，感染新冠的儿童中约25%在持续至少4周的时间里表现出一系列症状；而在重症住院的新冠肺炎患儿中，约25%的患者在四个月后仍然表现出相关症状。

来自肯塔基州诺顿儿童医院的传染病内科医生丹尼尔·布拉特（Daniel Blatt）向《时代》周刊强调，“有许多孩子正在痛苦煎熬”。研究表明，疲劳、睡眠障碍、情绪失调等是青少年儿童新冠后遗症的常见症状，但具体的症状列表还要更长，很多儿童经历了胃肠道不适、慢性疼痛、脑雾以及神经功能障碍等状况。

文章指出，全美各地分布着十余家儿科新冠后遗症诊疗中心，然而想要看上病并不容易。布拉特医生称自己的团队尽量在收到转诊通知一周内接收病人，但其他诊疗中心的等待时间则要长得多。在首都华盛顿特区，美国国家儿童医院的儿科新冠后遗症科室候诊名单已经排到了3至4个月后，主任医师亚历桑德拉·扬茨（Alexandra Yonts）认为这是“很有问题的”。

另一位接受《时代》周刊采访的患儿母亲莎拉·兰博（Sarah Lamb）称，为了找到一名能帮助她10岁儿子的医生，她已寻觅了6个月。莎拉的儿子自2022年初起便饱受新冠后遗症折磨，而他们见到的每一位医生都表示无能为力。与丈夫同为医生的拉克尔（Raker）感受到相似的困扰，她不得不带着女儿从加利福尼亚飞往科罗拉多的国立犹太医学中心，参与儿童新冠评测项目，以期获得帮助。拉克尔知道这样的选项并非每个家庭都能够负担，医保并不能报销该医疗中心的费用，拉克尔一家用原本为女儿的犹太成年礼存储的资金来支付医疗费。因为女孩的健康状况，她的成年礼不得不取消了。

“我真的无法接受女儿就（只能）这么坐在床上，忍受这样的人生。”拉克尔说道，“我希望她可以康复，当一个活泼的青少年，能正常运动健身，而不是冲个澡就会筋疲力尽”。

文章提到，国立犹太医学中心的儿童新冠项目负责人内森·拉宾诺维奇（Nathan Rabinovitch）对患儿们的未来表示担忧：“这些影响有多少是暂时的，又有多少将是永久的？有多少青少年儿童阶段出现的症状将延续至成年？”而这些疑问正是一位9岁患儿的母亲詹妮莎（Jenessa）所苦恼的，詹妮莎称，自己“最大的恐惧”就是女儿再也无法康复。因为眩晕、恶心、胃痛、心率加快和认知障碍等多重症状，詹妮莎的女儿每天最多只能够完成3小时的课业，并且告别了所有的课外活动。

文章强调，有些“长期新冠肺炎”患者在感染新冠病毒两年后依然无法痊愈，为这些孩子找到治疗手段非常重要。

(责编：贾文婷、燕勐)