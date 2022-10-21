布莱恩·奥蒂诺

2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会开幕会正在举行，记者们争先拍照记录这一时刻。布莱恩·奥蒂诺摄

这些天，我有幸参与了中共二十大的报道。在我看来，这个重要会议重申了中国共产党领导下中国一以贯之的信念，坚定了中国共产党在未来五年甚至到本世纪中叶的长期征程中取得成功的决心。大会确保所有政策都以为民造福为宗旨。大会也向世界展示了中国形象，以及中国以真诚之心为世界谋求繁荣、福祉，推动构建人类命运共同体的愿景。

关于对外开放，习近平主席多次强调，中国开放的大门只会越开越大。他向大会作的报告确认了这一点。

中国坚定推动全球发展。正如习近平主席指出的，中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。

2022年10月16日，中共二十大开幕会后，记者和代表们离开人民大会堂。布莱恩·奥蒂诺摄

通过全球发展倡议，中国对其他发展中国家提供友好、真诚的帮助。中国不干涉别国内政的原则更使其成为可信赖的朋友。

我相信，肯尼亚与中国的关系将进一步发展。中国向肯尼亚伸出援助之手的诚意会进一步推动两国关系发展。

这是我第一次中国之旅，我感受很好。我很欣赏中国对历史和文化的重视，也喜欢中国保护历史和文化的方式。即便博物馆中那些看起来很简单的文物，比如一块古老的石头，都很精彩。

尽管中国人口众多，但街道上秩序井然，这很了不起。我还发现中国人十分好学，对于任何有志进一步发展的人来说，这是不可或缺的美德。（采访编译：张文捷）

（作者系肯尼亚《星报》记者）

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