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美西方等许多国家，因无能而无力，因无力而无奈，选择“躺平”，与新冠“共存”。世卫组织最新数据显示，截至10月13日，全球确诊病例较前一日增加417329例，达到620301709例；死亡病例增加1094例，达到6540487例。新冠肺炎疫情不仅夺走大量生命，更是造成多国人均预期寿命下降、大量“长期新冠症状”患者苦不堪言的严重后果。

新冠不是“大号流感”

当前全球新冠死亡病例数仍然居高不下，公众健康和经济发展受到严重损害。然而，有些人将新冠称为“大号流感”，甚至认为感染新冠约等于感冒。事实真是如此吗？

数据显示，新冠危害性远高于流感。据韩国保健福祉部消息，在过去11年里，韩国因流感死亡的患者共计2280人。但根据韩国中央抗疫对策本部消息，截至2022年10月12日，韩国新冠死亡人数已达28723人。2022年10月，韩国新冠住院患者平均每日304人，每10万确诊者中有0.59人住院。

新冠疫情是导致多国人均预期寿命缩短的重要原因。美国疾控中心8月31日发布的报告显示，2021年，美国人均预期寿命较前一年缩短近1岁，这是该项数据连续第二年下降。过去两年，美国人均预期寿命下降了近3岁，降幅创二战以来的新高。新加坡统计部门数据显示，新加坡2021年人均预期寿命为83.5岁，低于前年的83.7岁，是1957年有纪录以来的首次下跌。日本厚生劳动省数据显示，2021年日本人均预期寿命10年来首次下降，与2020年相比，女性缩短0.14岁，男性缩短0.09岁。厚生劳动省称，相信人均预期寿命缩短是新冠所致。

后遗症“阴影”深重

“躺平”的代价是高昂的，多国过早放松对新冠疫情的防控措施，不仅酿成大量民众死亡的悲剧，也让受新冠后遗症困扰的人群不断增加。

美国智库布鲁金斯研究所发布关于新冠后遗症对社会影响的报告称，18至65岁的美国人群中，大约有1600万人患有被称为“长期新冠症状”的新冠后遗症，12%至17%的新冠患者在发病12周后仍会出现3种或更多症状，美国的劳动力因此减少了约1.8%。报告称，如果美国不采取必要的政策行动，这些影响会随着时间的推移而恶化。

英国国家统计局2022年6月数据分析显示，英国大约有200万人有“长期新冠症状”。其中，39.8万人称，他们进行日常活动的能力受到持续症状的“很大限制”；55%的人称出现疲劳症状；32%的人有呼吸短促的症状；23%的人患有咳嗽；23%的人存在肌肉疼痛。

法国国际流行病学研究中心调查显示，60%的住院新冠患者会在病愈后3至6个月重新出现感染症状。法国公共卫生局的调查也显示，2021年年底大约有700万法国成人感染新冠，其中30%的感染者直到2022年4月还有症状，即206万成年人受到新冠后遗症的影响。

日本厚生劳动省调查了约1000名患者发现，康复一年多后，依然有30%以上的人存在疲倦、呼吸困难、肌无力、无法集中精神、失眠、记忆力下降等症状。

韩国国立保健研究院与多家医疗机构联合开展的调查显示，20%至79%的新冠康复者出现疲劳、呼吸困难、健忘、睡眠障碍、情绪障碍、咳嗽、失去嗅觉和味觉等200多种不同症状。韩国健康保险审查评价院资料显示，有19.1%的康复者因后遗症到医院就诊。

“躺平”加重经济负担

在新冠疫情面前选择“躺平”，给国家经济和家庭财务带来沉重负担与挑战，只能让越来越多的民众尝到苦果。

韩国政府从2021年11月下旬就开始逐步放宽针对新冠肺炎疫情的防控措施。这种做法在韩国国内引发了争议，韩国经济也暴露出诸多不稳定因素。2022年1月25日，国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望报告》更新内容中，预测韩国今年的经济增速为3%，较去年10月的展望值下滑0.3个百分点。

法国在2022年8月1日停止了因新冠疫情引发的全国紧急状态，不再对新冠疫情采取特殊抗疫措施。“躺平”之后，其国内企业并没有如预期般迎来春天。根据法国经济类媒体《回声报》公布的Altares公司调查，今年第三季度，法国企业倒闭数量同比增加70%，大量僵尸企业无法依靠国家资助继续生存。

(责编：高歌、杨牧)