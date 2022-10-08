新华社北京10月7日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部长拉夫罗夫7日在一场会议上表示，俄罗斯有关核威慑的政策立场始终不变，美国及其盟友试图歪曲俄方立场，俄方警告美国不要进一步卷入乌克兰局势。乌克兰总统泽连斯基6日在首都基辅会见到访的国际原子能机构总干事格罗西时表示，乌方期待国际原子能机构谴责俄方将扎波罗热核电站划归“联邦所有”的决定。

——拉夫罗夫说，泽连斯基6日呼吁北约对俄进行先发制人的打击，这一言论证明了来自乌克兰的威胁以及俄罗斯特别军事行动的必要性。俄罗斯有关核威慑的政策立场始终不变，美国及其盟友试图歪曲俄方立场，恐吓国际社会。俄方警告美国不要进一步卷入乌克兰局势。

——据乌克兰总统网站6日报道，泽连斯基当天在会见格罗西时表示，确保扎波罗热核电站、乌克兰和欧洲核辐射安全的唯一可行办法是该核电站完全“去军事化”，但目前仍有500余名俄军驻扎于此。乌方期待国际原子能机构谴责俄方将扎波罗热核电站划归“联邦所有”的决定。

——俄外交部发言人扎哈罗娃7日在一档电视节目中说，扎波罗热核电站生产的是民用设施运转所需核能，乌方炮击核电站的行为是“真正的核讹诈”，旨在竭尽所能威胁核设施并将其变成“核脏弹”。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫7日通报说，俄空天军使用高精度武器摧毁了乌克兰西部赫梅利尼茨基州的乌武装部队火箭炮兵武器维修车间。俄军击退乌军在库皮扬斯克、红利曼、尼古拉耶夫-克里沃罗格方向的进攻，并在赫尔松打击了乌军第60步兵旅，打死300多名乌军人员。此外，俄军还击落了乌军一架米-8直升机和4架无人机。

——据乌克兰国家通讯社7日报道，乌克兰南部国防军新闻中心负责人当天表示，乌军在赫尔松地区的反攻正沿多个方向继续进行，已收复29个居民点。乌国家通讯社7日援引乌各地军事部门的消息报道，俄军6日继续使用大炮、导弹和无人机等对扎波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克和苏梅等7个地区进行打击。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫7日在社交媒体发文说，他当天在基辅会见了德国联邦议院国防委员会主席施特拉克－齐默尔曼，他期待会晤能带来实际成果，包括德方承诺帮助乌方加强防空能力。

——俄罗斯战略研究中心7日发布的一项研究报告显示，自今年2月底以来，从俄罗斯市场撤离或对在俄业务实施限制的外国企业已损失约2000亿至2400亿美元，其中决定完全退出俄市场者损失700亿至900亿美元。

——欧盟6日宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，包含一系列旨在打击俄罗斯政府、俄经济和军事能力的措施。根据新闻通告，欧盟制裁名单增加了30名个人和7个实体。新的贸易制裁包括停止从俄罗斯购买钢铁制品、纸类和纸浆、香烟、塑料制品和化妆品以及珠宝业所需宝石和珍贵金属，并对更多向俄罗斯出售和转口的航空业产品进行限制；停止向俄罗斯出口有助于军事和技术进步、防务和安全发展的产品，包括一些俄制武器的电子元件；新的制裁措施还包含一套对俄罗斯向全球出口石油进行限价的框架等。

——白俄罗斯国防部长赫列宁6日对媒体说，白俄罗斯边境附近的军事政治局势非常困难，原因是俄罗斯与以美国为首的西方国家之间前所未有的地缘政治对抗。白俄罗斯总统卢卡申科多次呼吁缓和局势并提出和平倡议，但西方国家没有倾听白方声音，反而继续故意将局势升级。（参与记者：赵冰、鲁金博、李东旭、李铭、李骥志、康逸）

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