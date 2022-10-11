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美欧与新冠疫情“共存”的最新代价

2022年10月11日09:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月11日电 感染者持续攀升，入院人数和死亡人数不断增加，后遗症严重，加强疫苗接种率低，政府准备不足，今冬或有新一轮疫情来袭……近日，不少美国媒体对本国和欧洲国家新冠疫情现状和发展态势表示担忧。

美国彭博社报道，在美国，“与新冠共存”的代价比公共卫生专家预测的高得多。今年迄今，美国已有超过22.6万人因感染新冠死亡，长期新冠后遗症已经成了与新冠疫情本身“平行”的疫情，成百万上千万人患长期新冠症状，如果不研发出更好的疫苗和治疗方式，这一数字还将以百万速度增加。《美国新闻与世界报道》周刊披露，患长期新冠症状的美国成年人中，81％称自己日常活动能力受损，25％称自己日常活动能力“严重受损”。截至今年9月下旬，美国感染过新冠的成年人中，15％目前患有长期新冠症状。

美国有线电视新闻网10月7日报道，随着气温下降，欧洲或将迎来新一轮新冠疫情，专家称上百种新的变种正在不断被发现。前一周欧洲已有150万确诊病例，比此前一周增长8％。英国、意大利一周入院治疗人数分别增加45％、32％。欧洲民众认为新冠已结束的判断会带来虚假的安全感，而实际上不少政府对将要发生的新一轮疫情准备不足，对疫情的应对情况也未完全公开。

美国全国公共广播近日报道，有早期迹象显示美国新冠感染人数可能即将迎来激增。美国传染病研究专家表示，随着冬季的到来，欧洲新冠感染人数的激增预示着美国即将发生类似情况。在美国多个地区的废水检测到的新冠病毒含量已有所上升，而新冠加强疫苗接种率低则可能导致情况更为严重。美国有线电视新闻网预测，从今年冬天至明年3月，美国每天将有1.6万人因感染新冠住院、1200人死亡。

(责编：杨牧、刘洁妍)

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