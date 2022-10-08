与会嘉宾共同庆祝亚信会议成立30周年。人民网记者 周翰博摄

人民网阿斯塔纳10月7日电 （记者周翰博）5日，亚洲相互协作与信任措施会议（以下简称“亚信会议”）成立30周年招待会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。

哈外交部副部长阿迪力·图尔苏诺夫在致辞中指出，在30年发展进程中，亚信会议成功制定，并更新了《亚信信任措施目录》，成立了包括实业家委员会、青年委员会、智库论坛在内的一系列新机构，启动了吸纳科威特为正式成员国的程序，国际影响力和吸引力不断提升。亚信会议致力于转型升级为一个促进亚洲国家间协作与合作的国际组织。“即将于本月12日至13日在阿斯塔纳举行的亚信会议第六次峰会将开启这一转型进程。”

招待会期间，还举行了《亚洲民间故事》和《亚信地区生态旅游指南》新书发布会，推出了由哈萨克斯坦国家银行发行的面值100坚戈的“亚信会议成立30周年纪念币”。

亚信会议成立于1992年10月5日，致力于通过制定多边信任措施，加强对话与合作，促进亚洲和平、安全与稳定，目前拥有27个成员国。

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