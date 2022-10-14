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亚信第六次峰会在哈萨克斯坦举行

2022年10月14日00:14 | 来源：新华网
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　　新华社阿斯塔纳10月13日电（记者张继业）亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第六次峰会12日至13日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。

　　据哈通社消息，峰会通过了《关于亚信升级的阿斯塔纳声明》《亚信成员国领导人关于信息安全领域合作的声明》《亚信落实<联合国全球反恐战略>行动计划》等成果文件。各国一致同意设立亚信基金，支持哈萨克斯坦继续担任亚信主席国至2024年。在本次峰会期间，亚信正式吸纳科威特为第28个成员国，并同欧亚经济委员会签署谅解备忘录，使其成为亚信的第6个伙伴组织。

　　联合国秘书长古特雷斯以线上形式出席峰会。他说，面对日益紧张的地缘政治局势，加强区域合作比以往任何时期都更重要。亚洲的和平与繁荣对各方都有利。经过30年发展，亚信已成为亚洲国家重要的对话平台。

　　哈总统托卡耶夫在峰会上致辞说，在担任亚信主席国期间，哈萨克斯坦积极促进亚信框架内各领域合作，致力于将亚信转型升级成国际组织。

　　亚信是哈萨克斯坦于1992年在第47届联合国大会上倡议建立的安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。中国是亚信创始成员国。哈萨克斯坦自2020年起担任亚信主席国。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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