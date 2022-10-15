新华社联合国10月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团公使王洪波14日表示，南南合作是发展中国家发挥各自比较优势，实现共同发展的重要途径。中国坚定支持南南合作，呼吁国际社会紧密团结，不断深化合作。

王洪波在第77届联合国大会第二委员会议题21“新城市议程”以及议题23“发展业务活动”下的发言中表示，中国在实现自身发展的同时，坚持尽己所能帮助其他发展中国家实现共同发展。中方期待同各方携手努力，加快落实2030年议程，实现更加强劲、绿色、健康发展。

王洪波说，联合国发展系统应尊重发展中国家所有权和主导权，为发展中国家最迫切的发展需要和优先事项提供支持，特别是重点帮助发展中国家消除贫困、获取粮食和能源，加强能力建设，提升数字互联互通水平。

当天，王洪波在第77届联合国大会第二委员会议题21“特殊处境国家”下发言时表示，发达国家应切实兑现官方发展援助承诺，为特殊处境国家提供稳定和可预见的资金支持，聚焦最不发达国家和内陆发展中国家最迫切的需要和优先事项，采取有针对性的措施，帮助其实现经济复苏。

王洪波说，中国始终是最不发达国家和内陆发展中国家实现振兴发展的坚定支持者和积极推动者，在多边、区域和双边框架下，一直坚定支持他们的发展努力。

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