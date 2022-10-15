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意大利女宇航员的中国情缘

2022年10月15日11:03 | 来源：新华网
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新华社罗马10月13日电 通讯：意大利女宇航员的中国情缘

新华社记者周啸天

“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”正在太空执行任务的意大利女宇航员萨曼莎·克里斯托福雷蒂日前在社交媒体引用中国东晋时期书法家王羲之《兰亭集序》的名句，表达在太空的所见与所想，并配有从太空中拍摄的中国风景照片，引不少网友赞叹。

克里斯托福雷蒂在社交平台推特发文，用汉语、英语和意大利语引用《兰亭集序》的名句表达在太空的所见与所想。（推特截图）

2014年11月23日，克里斯托福雷蒂搭乘运载火箭进入国际空间站，由此成为首位进入太空的意大利女宇航员，而后在轨飞行200天。今年4月至今，克里斯托福雷蒂正在执行她的第二次航天任务。此次国际空间站飞经中国上空时，她引用《兰亭集序》的名句来形容眼前的浩渺宇宙与地球风光，表达愉悦的心情。她还附上意大利语与英语翻译，帮助更多网友理解这句中国古文的含义。

网友在克里斯托福雷蒂的推文下评论说，如果每个人都有这样的眼界，多少痛苦都可以烟消云散。（推特截图）

克里斯托福雷蒂的帖文还配有3张从太空拍摄的中国风景照片，分别是壮丽的渤海湾以及白天与夜晚时的北京。该帖文已获得数以千计的转发与点赞。网友评论说，克里斯托福雷蒂分享的词句意境绝美，照片壮观；如果每个人都有这样的眼界，多少痛苦都可以烟消云散。

网友在克里斯托福雷蒂的推文下评论说，照片壮观，（分享的词句）意境绝美！克里斯托福雷蒂，祝您顺利返回地球，也祝Crew-4任务顺利。通过你们的照片和讲述“跟随”你们的太空之旅，感觉很美妙。谢谢！（推特截图）

克里斯托福雷蒂于2001年加入意大利空军，而后积累了超过500小时的飞行经验。2009年5月，克里斯托福雷蒂从约8000名欧洲申请人中脱颖而出，入选成为欧洲航天局宇航员。欧航局网站的介绍中这样写道，克里斯托福雷蒂总是着眼于未来，正在利用业余时间学习中文。

克里斯托福雷蒂在接受训练。（图片来自欧洲航天局官网）

克里斯托福雷蒂还活跃在中欧载人航天领域的相关合作中。2015年，中欧就载人航天领域合作签署协议，明确中欧参与对方的航天员训练活动。克里斯托福雷蒂是欧洲航天局中国联络工作组成员，负责与中国同行共同制定和实施航天员训练合作计划。2017年，她参加了中方组织的海上救生训练，这是中外航天员在中国的首次联合训练。克里斯托福雷蒂曾在接受媒体采访时用清晰的中文说道，双方团队在航天员训练领域的合作非常顺利。

(责编：艾雯、燕勐)

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