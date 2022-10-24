中新网10月22日电 10月22日，中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕。国际舆论对此高度关注，表示中共二十大擘画中国未来发展蓝图，为今后发展指明道路，为现代化建设奠定基础，并评论称中国一定能实现奋斗目标。

外媒高度关注二十大闭幕会

随着二十大胜利闭幕，法新社、路透社、美联社、韩联社、日本广播协会(NHK)、越通社、半岛电视台等多家外媒纷纷进行报道。

俄罗斯卫星通讯社、塔斯社等多家俄罗斯媒体关注到，第二十届中央委员会和中央纪律检查委员会，已经选举产生。大会还通过了关于十九届中央委员会报告的决议、关于十九届中央纪律检查委员会工作报告的决议，和关于《中国共产党章程(修正案)》的决议。

新加坡《联合早报》发布多篇文章对二十大闭幕会进行报道，并对日程安排和闭幕会流程进行了详细介绍。

拉丁美洲通讯社在题为《事关中国现代化建设的重要大会闭幕》的报道中指出，过去一周，代表们就过去五年的管理、成就和挑战，以及修改党章工作进行了讨论。

古巴《格拉玛报》在对二十大闭幕会进行报道时评论称，中国将以自身发展更好地促进世界和平与发展。

二十大擘画中国未来发展蓝图

国际舆论认为，中共二十大对于中国和世界都具有重要意义，擘画中国未来发展蓝图。

美联社报道称，二十大为中国未来五年设定议程。二十大报告彰显中国面对国内外挑战坚持当前道路的决心。

越通社认为，在中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻，二十大极为重要。二十大报告强调了中国共产党的中心任务，即团结带领中国人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

《今日巴基斯坦》则观察到，报告阐述了中国推进高水平对外开放的重要性。《巴基斯坦观察家报》援引俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇的话称，中共二十大为中国未来经济发展和外交政策指明道路。

伊斯兰堡战略研究所中巴研究中心研究员穆罕默德·费萨尔认为，二十大报告为中国现代化建设奠定了基础。中国将在“塑造周边地区和平与稳定框架方面发挥关键作用”。

委内瑞拉南方电视台在对中共二十大的报道中，特地提到了到2035年中国发展的总体目标，并评论称中国一定能实现其奋斗目标。

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