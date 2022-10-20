新华社北京10月19日电 在中国共产党第二十次全国代表大会召开之际，世界政党政要和各界人士继续致电致函中共中央和习近平总书记，热烈祝贺中共二十大胜利召开。

科特迪瓦乌弗埃民主和平联盟统一党主席、总统瓦塔拉表示，中共二十大是中国政治生活中的一件大事，愿继续推动科中两党关系深入发展，深化两国友谊，造福两国人民。

斯里兰卡人民联合阵线领袖、政府总理古纳瓦德纳表示，中国共产党带领中国坚定走中国特色社会主义道路，开创了引领世界发展的伟大新时代，促进了亚洲、非洲、拉丁美洲乃至全世界所有国家共同繁荣。

安提瓜和巴布达工党领袖、政府总理布朗表示，中共二十大将在总结过去工作的基础上，指引中国在新征程上取得令人瞩目的新成就。

所罗门群岛政府总理索加瓦雷表示，在中国共产党领导下，中国政府和人民在脱贫攻坚、绿色发展等方面取得巨大成就。所政府将坚定支持中国建设社会主义现代化国家，共同推动构建人类命运共同体。

玻利维亚争取社会主义运动党主席、前总统莫拉莱斯表示，在中国共产党的卓越领导下，中国成为世界经济强国，这一成就令人钦佩。

柬埔寨人民党中央常委、未来首相候选人洪玛奈表示，在中国共产党英明领导下，中国取得举世瞩目的伟大成就，为维护世界和平稳定、促进发展繁荣作出重要贡献。柬方愿同中方加强交流合作，深化柬中命运共同体建设，更好造福两国和两国人民。

中非共和国团结一心运动全国执行书记、国民议会议长萨兰吉表示，中国共产党自成立以来始终为中国发展不懈奋斗，中非共和国团结一心运动愿学习借鉴中共长期斗争和建设的经验。

尼日尔全国发展社会运动主席、国民议会议长奥马鲁表示，由衷钦佩中国共产党带领中国人民取得民族解放和经济社会发展的辉煌成就。

格鲁吉亚“格鲁吉亚梦想—民主格鲁吉亚”党政治委员会政治书记、议长帕普阿什维利表示，中共二十大将深刻影响中国未来五年乃至更长时期的发展。

牙买加工党总书记、政府副总理兼国家安全部长霍勒斯·张表示，今年是中国迈向第二个百年奋斗目标新征程的重要之年，本次大会的召开同中国人民的命运息息相关，预祝大会取得圆满成功。

尼泊尔共产党（毛主义中心）主席、前政府总理普拉昌达表示，十年来，习近平总书记提出的中国梦和“一带一路”倡议在世界上产生积极影响，为各国加强合作、推动建立公正、美好、和平的国际秩序营造了良好国际氛围。

斯洛伐克方向党主席、前政府总理菲佐表示，习近平总书记提出的全球发展倡议和全球安全倡议有利于促进世界和平与发展。中共二十大对将中国建设成现代化国家具有关键意义。

土耳其爱国党主席佩林切克表示，中国共产党取得的成就不仅是中国和中国人民的，也是属于全人类的共同成就。

塞尔维亚社会党主席达契奇表示，相信中共二十大将成为全面贯彻新时代中国特色社会主义思想、全面建设社会主义现代化国家新征程的重要盛会。

印度共产党总书记拉贾表示，中国共产党一定能够在马克思列宁主义和科学社会主义基本原则指引下，迈向更加成功的未来。

阿尔巴尼亚社会党总书记吉克努里表示，期待中共二十大作出的重要决策为中国人民带来更多福祉，引领中国取得更加伟大的成就，为推动世界和平与发展作出更大贡献。

白俄罗斯共产党中央委员会第一书记索科尔表示，中国共产党顺应时代要求，坚持自我完善，取得了巨大成就，在国际舞台上赢得崇高威望。

欧盟委员会前主席、意大利前政府总理普罗迪表示，由衷期待中国作为负责任大国，为推动世界经济发展贡献中国方案。

法国前政府总理拉法兰表示，法方深知中共二十大的重要意义，期待中共二十大进一步推动世界和平与国际合作。

此外，发来贺电贺函的还有印尼大印尼行动党总主席、国防部长普拉博沃，摩洛哥独立党总书记、政府水利与装备大臣巴拉卡，苏丹正义与平等运动主席、政府财政和经济规划部长吉布里勒，缅甸联邦巩固与发展党代理主席钦伊，埃及共和人民党主席欧迈尔，突尼斯自由宪政党主席穆希，巴西共产党主席桑托斯，加纳社会主义运动总书记普拉特，英国共产党总书记格里菲斯，德国联邦议院社民党党团主席米策尼希，韩国国民力量党院内代表朱豪英，津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线中央政治局委员、外事书记蒙本盖圭，阿根廷正义党国际关系书记、政府国防部长塔亚纳，希腊新民主党国际书记哈齐瓦西利乌，葡萄牙社会民主党国际书记费雷拉，亚洲政党国际会议常委会秘书长赵炳珶，美国和平理事会主席阿扎德，埃及青年政党领袖和政治家协调委员会等。

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 03 版）

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