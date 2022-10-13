世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。世纪疫情阴霾未散，地缘冲突再起波澜；世界经济复苏乏力，发展鸿沟日益加剧；气候治理等课题待解，数字治理等难题又至。如何统筹维护传统领域和非传统领域安全，如何统筹发展与安全两件大事，这是人类共同面临的重大问题。

继去年9月在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议后，习近平主席今年4月在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上提出全球安全倡议。全球安全倡议以“六个坚持”为核心要义，即坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。“六个坚持”明确了有效维护世界和平安宁的理念指引、基本前提、根本遵循、重要原则、必由之路和应有之义，回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，为破解全球安全治理难题、消弭国际冲突根源、实现世界长治久安贡献了中国方案。

全球安全倡议顺应各国人民建设普遍安全世界的共同追求。和平是人民的永恒期望。面对层出不穷的各种传统和非传统安全威胁，全球安全倡议倡导以和合理念超越西方传统的零和、霸权逻辑，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，以团结精神适应深刻调整的国际格局，为世界各国走出一条共建、共享、共赢的安全之路指明了前进方向。全球安全倡议得到70多个国家赞赏和支持，充分表明这一倡议顺人心、合民意。国际人士认为，这一重要倡议旨在实现共同安全和可持续安全，是对维护全球安全的重大贡献。

全球安全倡议契合国际社会维护真正多边主义的迫切需要。当前，个别国家固守冷战对抗的陈旧思维，热衷于搞排他性“小圈子”“小集团”，借多边之名行单边之实，借规则之名行“双标”之实，借民主之名行霸权之实，严重破坏国际安全秩序，加剧全球安全治理赤字。全球安全倡议根植于真正的多边主义理念，呼吁世界各国遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗，坚持安全应建立在国与国相互尊重、共同遵守以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序基础上，为从多边主义层面完善全球安全治理明确了重要原则、奠定了重要基础、凝聚了团结力量。

全球安全倡议响应各国开创疫后美好世界的普遍愿望。安全是发展的前提，发展是安全的保障。全球安全倡议包含统筹安全和发展的整体思维与辩证法则，与全球发展倡议相互呼应、相辅相成，能够为促进世界经济复苏、建设共同繁荣的世界创造条件。巴基斯坦总理夏巴兹指出，没有安全就没有发展，全球安全倡议将同全球发展倡议产生协同效应。巴西瓦加斯基金会国际法教授埃万德罗·卡瓦略表示，这两大倡议对维护国际体系稳定、促进经济发展繁荣具有重要意义。

全球安全倡议植根于新中国独立自主的和平外交政策与实践，来源于独具中国特色的外交传统与智慧。从提出解决巴勒斯坦问题的四点主张、促进中东和平稳定五点倡议，到推动伊朗核问题全面协议恢复履约谈判、积极推进朝鲜半岛问题政治解决进程，再到推动成立阿富汗邻国协调合作机制……中国始终坚持和平发展理念，始终坚持履行国际责任，始终坚持通过对话协商以和平方式解决热点问题。乌克兰危机发生以来，中国立足是非曲直，恪守客观公正，为化解危机、缓和局势贡献中国智慧。“中国在维护世界和平安全方面发挥越来越重要的作用。”菲律宾前总统阿罗约认为，中国和平发展的示范效应将带动更多国家共同落实全球安全倡议。

凡益之道，与时偕行。全球安全倡议顺应世界和平、发展、合作、共赢的大势，有利于各方共同开辟迈向持久和平和普遍安全的康庄大道。中国愿同世界上所有爱好和平、致力发展的国家和人民携手同行，落实好全球安全倡议，营造公道正义、共建共享的安全格局，汇聚起构建人类命运共同体的强大合力。

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 03 版）

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(责编：牛镛、岳弘彬)