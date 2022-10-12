中国将继续坚持以人民之心为心、以天下之利为利，携手各方全力以赴推进落实全球发展倡议，朝着构建高质量伙伴关系的正确方向奋进，共创繁荣发展新时代

成立国际民间减贫合作网络，首批已有来自17个国家和地区的相关机构加入；同近40个国家和地区的150家机构共同筹建世界职业技术教育发展联盟；中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心落地；同13个国家开展新冠疫苗联合生产……中国携手各方落实全球发展倡议，早期收获不断显现，为面临严峻挑战的全球发展事业注入关键动力。

环顾世界，全球发展进程遭受严重冲击，南北差距、复苏分化、发展断层、技术鸿沟等问题更加突出。联合国开发计划署不久前发布报告指出，全球有超过90%的国家受多重危机影响面临发展困境。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃近日表示，世界经济遭受了多重冲击，正经历一场根本性转变：从一个相对可预测的世界，转变成一个更加脆弱的世界。联合国秘书长古特雷斯警告：世界面临的各种风险让可持续发展目标更加遥不可及，我们有一张很长的“待办事项”。

发展是人类社会的永恒主题，是实现人民幸福的关键。作为世界上最大的发展中国家，中国始终把发展作为第一要务，如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为全球发展事业作出重要贡献。中国秉持人类命运共同体理念，始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，不断扩大同各国的互利合作，推动实现共同发展繁荣。

在全球发展事业的关键当口，中国提出全球发展倡议，以构建全球发展共同体为目标，秉持发展优先、以人民为中心等理念，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等领域合作，倡导将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，推动多边发展合作进程协同增效，加快落实联合国2030年可持续发展议程，充分展现中国始终做全球发展贡献者的大国担当。全球发展倡议为共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段搭建了合作平台、指明了可行路径，得到100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织响应支持，60多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

为者常成，行者常至。今年6月，习近平主席主持全球发展高层对话会并发表重要讲话，宣布中方落实全球发展倡议的一系列重要举措，为动员全球发展资源、加快落实联合国2030年可持续发展议程作出中国贡献。对话会发布一份覆盖八大领域、包含32项举措的成果清单，包括成立全球减贫与发展伙伴联盟、发起“促进粮食生产专项行动”、建立国际疫苗创新与研发合作联盟等，为落实全球发展倡议规划了路径。不久前，中方在纽约主持召开“全球发展倡议之友小组”部长级会议，表示愿与联合国发展机构加强战略对接，同“全球发展倡议之友小组”国家一道，为落实联合国2030年可持续发展议程再采取七大行动，包括发布全球发展倡议项目库首批项目清单，包括减贫、粮食安全、工业化等领域50个务实合作项目和1000个倡议重点领域能力建设项目。中国高度重视落实全球发展倡议，有力增强了各方信心。国际社会认为，中国是全球发展倡议的提出者，更是负责任的落实者，全球发展倡议聚众智、汇合力、重行动，将有力推动全球发展事业迈上新台阶。

中国始终致力于共同凝聚促进发展的国际共识、共同营造有利于发展的国际环境、共同培育全球发展新动能、共同构建全球发展伙伴关系，让发展成果更多更公平惠及每一个国家、每一个人。中国设立“中国—联合国和平与发展基金”并宣布加大投入，把南南合作援助基金整合升级为“全球发展和南南合作基金”，向160多个国家和国际组织提供各类援助。中国积极开展菌草援外，在全球100多个国家和地区，一株株菌草成为“致富草”，被誉为“生活的新希望”；中国杂交水稻在数十个国家和地区推广种植，大幅提高当地水稻产量，助力提升粮食安全水平；中国新冠疫苗跨越山海，为弥合全球“免疫鸿沟”作出重要贡献……中国行动有力推动全球发展，为共创人类美好未来注入重要信心和力量。

心合意同，谋无不成。在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。在重振全球发展事业的进程中，国际社会必须拧成一股绳、铆足一股劲。中国将继续坚持以人民之心为心、以天下之利为利，携手各方全力以赴推进落实全球发展倡议，朝着构建高质量伙伴关系的正确方向奋进，共创繁荣发展新时代。

《 人民日报 》（ 2022年10月12日 03 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)