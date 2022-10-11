老挝人民的铁路梦成为现实，柬埔寨进入“高速公路时代”，马尔代夫有了跨海大桥，白俄罗斯有了自己的轿车制造业，非洲有了电气化铁路和轻轨……一个个互利共赢的故事，正是共建“一带一路”促进共同发展繁荣的生动写照。

2013年金秋，习近平主席提出共建“一带一路”倡议。历经9年耕耘，从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成就。习近平主席指出：“中国的发展得益于国际社会，也愿为国际社会提供更多公共产品。我提出‘一带一路’倡议，旨在同沿线各国分享中国发展机遇，实现共同繁荣。”9年来，世界日益清晰地看到，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。

共建“一带一路”是促进全球开放合作、完善全球经济治理的中国方案，标注了国际经济合作的新高度。共建“一带一路”坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，不断推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，持续为构建开放型世界经济注入动力。在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆风的背景下，中国主动扩大对外开放，携手各方共建“一带一路”，充分展现引领开放合作的大国格局和担当。在和平赤字、发展赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，人类社会面临严峻挑战的当下，共建“一带一路”所展现的天下情怀、开放气度、共赢精神，更加凸显其时代价值。

“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，中欧班列成为贯通亚欧大陆的国际运输大动脉，促进沿线各国经济深度融合的规则标准“软联通”不断推进。数据显示，2013年至2021年，中国同“一带一路”沿线国家累计货物贸易额近11万亿美元，双向投资超过2300亿美元，加强联通带来的发展机遇充分显现。在世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米看来，当前全球化面临各种问题和挑战，中国提出的“一带一路”倡议将成为全球化未来的引擎。

共建“一带一路”是促进共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的重要实践，书写了全球发展史的新篇章。人类社会越来越朝着安危与共、荣损相依的命运共同体迈进。共建“一带一路”顺应这一历史大势，秉持共商共建共享原则，摒弃制度模式偏见，超越意识形态藩篱，想的是自己要过好、也要让别人过好，信的是众人拾柴火焰高、互帮互助走得远。新冠肺炎疫情发生后，各方守望相助，共克时艰，推动共建“一带一路”继续前行，向国际社会传递了信心和力量，为全球抗疫合作和经济复苏作出了重要贡献。如今，共建“一带一路”倡议核心理念已被写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上合组织等国际组织和多边机构重要文件，充分说明这是一个凝聚广泛合作共识的国际公共产品。

知者行之始，行者知之成。共建“一带一路”跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，迄今已有140多个国家和30多个国际组织共同参与。从数字丝绸之路、创新丝绸之路到绿色丝绸之路、健康丝绸之路，共建“一带一路”合作的内涵不断丰富，互利合作的活力不断释放。在共建“一带一路”合作框架下，大批项目落地，让越来越多共建国家的民众从中受益，靠双手改变了自己和家人的命运；中国与共建国家启动50多家“一带一路”联合实验室建设，不少国家开始拥有当地“制造”和“智造”……共建“一带一路”紧紧抓住发展这个最大公约数，用实实在在的行动助力打造一个更加美好的未来。国际人士认为，共建“一带一路”是中国推动构建人类命运共同体的具体行动，是中国为人类走向共同发展繁荣作出的重大贡献。

共建“一带一路”承载着人们对文明交流的渴望、对和平安宁的期盼、对共同发展的追求、对美好生活的向往，将继续担当文明沟通的使者，成为拉近国家间关系的纽带，帮助各国共享发展成果，打造甘苦与共、命运相连的发展共同体。中国将继续与各方一道，推动共建“一带一路”高质量发展，打造造福各国人民的世纪工程，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 03 版）

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