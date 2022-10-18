国际在线专稿：中国共产党第二十次全国代表大会16日开幕。国际社会高度关注此次大会，海外媒体纷纷将二十大相关报道提上首页或建立专区推荐，并通过实时转播、连线会场记者等方式对二十大开幕会进行了重点报道。

委内瑞拉南方电视台官网报道截图

委内瑞拉南方电视台官方网站发布题为《中国共产党第二十次全国代表大会开幕》的报道，报道介绍了大会的概况，并重点关注了习近平所作的报告中有关中国将实行更加积极主动的开放战略的内容。

法国《费加罗报》10月16日报道，习近平在雷鸣般的掌声中走上台并向大会作报告。报道特别关注到，习近平在报告中指出，台湾是中国的台湾，“我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。”

此外报道还关注到，习近平指出，中国将积极参与应对气候变化全球治理。

俄罗斯国家通讯社塔斯社报道截图

俄罗斯国家通讯社塔斯社的报道则重点关注到了习近平报告中有关建设科技强国、全面推进乡村振兴、推动共建“一带一路”高质量发展、维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系等方面的内容。

新加坡亚洲新闻台（CNA）官方油管频道转播画面

新加坡亚洲新闻台（CNA）16日同步转播了中国共产党第二十次全国代表大会开幕会，并在随后的新闻直播中连线了现场记者。CNA记者表示，二十大报告与五年前的十九大报告相比更为简短，但报告所涵盖的内容非常丰富，“既介绍了中国国内的核心事务，也指出了中国发展面临的外部挑战。”CNA的报道关注到二十大报告总结了中国过去十年间发生的三件大事：中国共产党成立一百周年；中国特色社会主义进入新时代；完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。

新加坡《海峡时报》报道截图

新加坡《海峡时报》16日发文称，习近平在中共二十大开幕会上作的报告阐明了中国的政策重点，将促进全体人民共同富裕，推动国家创新驱动发展。文章强调，这份报告将为中国未来五至十年，甚至更长一段时间的发展划定“路线图”。

澳大利亚广播公司报道截图

澳大利亚广播公司（ABC）第一时间在官方网站对二十大开幕进行播报，并表示，中共二十大将为中国未来发展提供重要指示。

以下为海外一些重要媒体关于二十大的报道截图：

俄罗斯卫星通讯社在首页头条推送并进行实时图文报道

美国彭博社文字直播并首页推送二十大报告详解报道

美国有线电视新闻网（CNN）首页推送中共二十大开幕报道

“今日俄罗斯”(RT)首页头图展示中共二十大开幕会报道

法国《世界报》首页醒目位置推送中共二十大开幕报道

《印度时报》在社交媒体平台推特上实时发帖跟进大会实况并推送开幕会直播链接

（史赫奕 马嘉欣 王鲁平 任丽君 黄蓉）

(责编：刘叶婷、崔越)