人民网北京10月20日电 （记者邓洁）中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日在京开幕。习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作报告。在人民大会堂现场听会并进行报道的乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫会后接受了人民网记者的采访。

“我和各国记者在人民大会堂共同听取了中国领导人讲话。近两个小时的报告内容丰富，包括推动高质量发展、推动绿色发展、深入推进党的建设以及外交政策等。”肯扎耶夫说，报告对中国过去十年的成就作了简要回顾，并提出了未来五年乃至中长期的工作任务。这些任务彰显了中国发展的信心。

肯扎耶夫特别留意到报告中有关维护世界和平与确保国家安全的内容。他认为，一个国家所有关键领域计划的落实都有赖于此。“当今世界正经历前所未有的变局，多国矛盾加剧，稳定成为国家的最高利益。中国坚定不移贯彻总体国家安全观，促进世界和平与发展。在这方面，中国为其他国家树立了榜样。”

肯扎耶夫提到，大会的筹备工作有条不紊，令人印象深刻。大会组织方在做好疫情防控的前提下，尽可能为各国记者提供便利。“以前，我通过资料了解到，中国取得的发展成就主要得益于中国共产党的领导。这次作为大会记者，我看到了一个国家高效的治理体系是如何运作的，同时这个体系是如何倾听民众声音并努力实现14 亿人民愿望的。”

此次会议受到国际社会的广泛关注。肯扎耶夫表示，“这不难理解”。中国是世界第二大经济体，对世界经济增长的平均贡献率超过30%。中国对全球减贫贡献率超过70%。中国政治生活中的大事对全球发展进程具有重大影响。

作为广受欢迎的国际公共产品，“一带一路”建设已取得显著成果，促进了沿线国家的经济发展。乌兹别克斯坦也参与了“一带一路”框架内的重大基础设施项目建设。“未来五年，‘一带一路’倡议将如何发展？中方有何计划？”肯扎耶夫在二十大新闻发布会上带来了《人民言论报》读者非常关心的问题。而大会新闻发言人的回应，则坚定了肯扎耶夫对“一带一路”建设前景可期的信心。

肯扎耶夫曾多次来过中国，亲眼目睹了这里的变化。他感叹，与十年前第一次来相比，如今交通更为便利，城市的空气质量也有很大改善，更加宜居。“这次我走访了中国多地，发现无论城市还是乡村，人们的生活状态都有了很大改观。”

肯扎耶夫曾发表多篇有关中国经济、社会发展的文章。“我试图通过自己的报道告诉读者，是什么让中国征服了一座又一座高峰。我认为，其中一个重要原因是，中国人民能够团结一心，中国共产党带领中国人民向着伟大目标不断前进。”

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