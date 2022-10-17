过去十年，我在中国走过很多地方。每次访问给我留下深刻印象的都是，我看到这个国家和人民一步步变得富裕起来。这意味着财富在这个国家得到了持续增加和很好的分配。欧洲的情况并非如此。从2008年至今，在欧洲，我们正在遭受着财富分配不公的痛苦，财富集中在极少数精英手中。这种对比表明，为什么中国实现了全面脱贫和促进社会福祉的目标。

过去五年，是中国克服许多困难的五年。我想强调的是中国抗击新冠肺炎疫情的例子。通过中国抗疫的过程，世界大多数人第一次清楚认识到中国政策的主要特点：人民至上。

对许多观察家来说，中国显然是一些发展中国家的榜样，它在过去40年无疑创造了一个经济奇迹。这个幅员辽阔的国家在相对短的时间内发展起来，开始了其他国家花几个世纪才能完成的工业化和经济现代化进程。

中国特色社会主义是中国解决国内问题和走中国道路的一个指导，也为其他国家展示了一种范例。比如，很多人都有兴趣了解中国的公共部门如何根据国家和人民的利益来发挥对市场的引导作用，而不是相反，这是其他国家可以参考的解决问题的方法。又比如，中国如何既向世界开放又保持自己特色、不照搬其他现有模式。还有一点是，中国有能力向其他国家学习好的做法，并赋予其中国特色。这些，都是其他国家可以从中国发展中学习的地方。

中西方在治理观上存在差异。西方国家应当明白，每个国家有自己的发展道路，我们都需要给予尊重。俄乌冲突爆发，西方国家将之描述为“民主与威权”两种模式的对抗。这种二分法是绝对错误的。每个国家都可以选择自己的民主方式。就中国而言，这个国家在经历漫长发展历史后选择了自己的道路，我们必须尊重。

观察主要基于选举过程的欧洲经验，我们必须重视一个现象。欧洲有一种普遍趋势，那就是越来越多的人不再投票。意大利上个月刚刚举行了大选，投票选民比例从未如此之低：比2018年少了近10%。欧洲的民主模式已经改变，它不再代表大多数人。这是欧洲国家和政界人士必须高度重视的一个问题。这并不意味着欧洲应该采用在其他环境下发展起来的政治模式，而是要承认我们的模式也存在问题，我们无权宣称世界其他地方是民主或是不民主的。

中国治理周期的一个具体特征是基于“选举加选择”的过程。中国有选举，但这不是唯一的方式。每个干部都要经历长时间的选拔过程，他们在职业生涯中要接受很多考验，才可能担任重要的管理角色。这一点非常重要，它有助于中华民族选拔最优秀的人力资源来治理国家。

这个过程和周期在很长一段时间内都是井然有序的，这对中国和世界都很重要。因为像中国这样一个大体量的国家可以推动国际社会的稳定，促进全球合作和实现全球治理。 在我看来，推动构建人类命运共同体，是中国在国际舞台上作出的一个令人瞩目的贡献。这就是为什么中国共产党的二十大对中国人民具有举足轻重的作用，同时对整个世界来说也很重要的原因所在。（作者是意大利新丝路促进会会长，本文根据采访整理而成）

(责编：刘叶婷、崔越)