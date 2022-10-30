阮富仲总书记

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记阮富仲将于10月30日起对中国进行正式访问。

阮富仲1944年生于越南河内市东英县东会乡，教授、政治学博士。1967年至1996年，阮富仲历任《共产杂志》党建部副主任、主任，杂志编委会委员、副总编、总编。1996年8月至1998年2月任河内市委副书记。1998年2月至2000年1月在越共党内分管党内思想、文化、科教工作。2000年1月至2006年6月任河内市委书记。1998年3月至2006年8月任越共中央理论委员会副主席、主席，负责越共理论工作。2006年6月至2011年7月任国会主席。2011年1月至2016年1月任十一届越共中央总书记、中央军委书记。2016年1月至2018年10月任十二届越共中央总书记、中央军委书记。2018年10月至2021年4月任越共中央总书记、国家主席、中央军委书记。2021年4月至今任十三届越共中央总书记、中央军委书记。

阮富仲是越共第七至十三届中央委员、第八至十三届中央政治局委员，越南第十一至十五届国会代表。

阮富仲曾于1992年、1997年、2001年、2003年、2007年访华。2011年就任越共中央总书记后，于同年10月、2015年4月和2017年1月访华。

（新华社电）

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)