新华社北京10月23日电 10月23日，世界政党政要纷纷致电致函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。

俄罗斯总统普京表示，值此您再次当选中国共产党中央委员会总书记之际，请接受我最热烈的祝贺。中国共产党第二十次全国代表大会成功举行，充分体现了您崇高的政治威望，展现出在您领导下中国共产党的高度团结。本次大会所作出的各项决定将助力中国成功实现经济社会发展的宏伟目标，不断提升中国国际地位。我愿继续同您开展建设性对话和紧密协作，推动俄中全面战略协作伙伴关系向前发展。衷心祝您身体健康，诸事顺遂，在崇高的岗位上不断取得新成就。

南非非国大主席、总统拉马福萨表示，祝贺您再次当选中国共产党中央委员会总书记，并通过您向新一届中共中央领导集体致以良好祝愿。中共二十大为中国党和国家开启新征程指明了前进方向。非国大十分珍视两党关系，在阁下领导下，中国共产党与非国大关系日益深化，感谢中共给予我们支持和引导。相信中共将同世界进步力量一道，持续推动实现世界公平正义与和平发展。

阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯表示，习近平总书记领导中国在消除贫困、科技创新、抗击新冠肺炎疫情等各方面取得巨大成就，极大改善了中国人民的生活水平，为世界各国树立了学习榜样。祝愿习近平总书记领导中国沿着发展和繁荣的道路继续勇毅前行，再续辉煌、再创佳绩。

南苏丹苏丹人民解放运动主席、总统基尔表示，感谢中国共产党长期以来为南苏丹苏丹人民解放运动和南苏丹提供的宝贵支持。我和南苏丹苏丹人民解放运动将致力于同您和中国共产党密切合作，推动南中两党两国友好关系不断发展，以实现两党、两国和两国人民的最大利益。

白俄罗斯总统卢卡申科表示，您再次当选中共中央总书记充分彰显了您的崇高威望和9600多万名中共党员对您的坚定支持。您坚定带领伟大中国向实现全面建成社会主义现代化强国目标迈进，相信这一目标一定能够实现。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，中共二十大取得圆满成功，在中华民族伟大复兴道路上具有重大历史意义。您的当选证明了全体中国人民对您的高度拥护。我愿与您共同努力，进一步深化两国永久全面战略伙伴关系。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，中共二十大的选举结果表明了中国共产党和中国人民对您的高度信任与拥护。近年来吉中两国关系快速发展，吉方愿继续同中方深化合作，推动两国关系不断向前发展。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫表示，中共二十大充分表明，中国人民完全信任自己的领袖，完全拥护在您的英明领导下中国共产党实现国家全面现代化、实现民族复兴和增进人民福祉的政策。我们愿同中方持续开展内涵丰富、高度互信的对话。

巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）主席、政府总理夏巴兹表示，在习近平总书记的卓越领导下，中国在人类事业的各个领域都取得了举世瞩目的成就。习近平总书记为建立公平公正、和睦相处的全球治理体系以及弘扬各国真诚友好的合作精神发挥了积极作用。

匈牙利青民盟－匈牙利公民联盟主席、政府总理欧尔班表示，诚挚祝贺您当选中国共产党中央委员会总书记。过去十年，中国经济社会快速发展，匈中两国关系也取得卓越成果。匈方高度评价两国间建立的全面战略伙伴关系，期待未来进一步加强同中方的合作。

此外，发来贺电贺函的还有毛里求斯社会主义战斗运动主席莱斯琼加德，巴西社会民主党主席阿劳若，塞拉利昂人民党总书记科罗马等。

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