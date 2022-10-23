新华社泰国兰乍邦10月22日电 通讯：中国无人车助力泰国现代化绿色港口建设

新华社记者王媛媛 丁汀 周蕊

这是2021年5月27日，一辆无人驾驶货车（右）行驶在泰国春武里府兰乍邦港。新华社发

日前，泰国东部兰乍邦港口中国无人驾驶货车团队来了“新成员”——第二批20辆无人驾驶货车抵达并将于近期投入使用。

兰乍邦港位于泰国经济中心地带“东部经济走廊”，是泰国最大的集装箱深海港口和物流枢纽。在繁忙的D号码头，无人驾驶货车和人工驾驶货车穿梭往来，搭载着来自世界各地的集装箱驶向目的地。无人驾驶货车采用乐高式模块化车头，取代了传统的驾驶室，简洁的车身拖挂着集装箱驶向目的地。

D号码头运营商和记港口集团泰国公司助理运营经理苏提拉正在仔细记录着无人驾驶货车的运行情况，不时提醒路过的货车司机如何与无人驾驶货车协同工作。

这是10月19日在泰国春武里府兰乍邦港拍摄的无人驾驶货车。新华社发

据苏提拉介绍，每天进出D号码头的货车有1000多辆，现在无人驾驶货车和人工驾驶货车在同一区域混合作业。在2020年4月第一批6辆无人驾驶货车试运行时，港口工作人员和货车司机对这些来自中国的无人驾驶货车非常好奇，期待看到它们的使用效果，还要学习如何与它们一起工作。

苏提拉说，我们和无人驾驶货车生产商上海西井信息科技有限公司的团队一起培训相关人员如何与无人驾驶货车协同工作，其中包括3万多名进出港口的货车司机。现在大部分司机都知道无人驾驶货车需要“保持距离”，靠近、超车、加塞等“亲密行为”都会逼停它们。

上海西井信息科技有限公司泰国项目负责人杨宇骏和无人驾驶货车一起来到兰乍邦，两年多以来一直负责技术支持。“目前无人驾驶货车的运力已接近人工驾驶货车，第二批到港的无人驾驶货车可在6分钟内自主完成电池更换，未来随着港口自动化比例越来越高，无人驾驶货车的工作效率将高于人工驾驶货车。”杨宇骏说。

这是10月19日在泰国春武里府拍摄的兰乍邦港。新华社发

经过中泰双方团队的共同努力，无人驾驶货车开始“大显身手”，在货物运输方面发挥越来越重要的作用。苏提拉说，尤其在新冠疫情期间，无人驾驶货车在一定程度缓解了港口运力短缺问题。据了解，截至2022年8月底，无人驾驶货车队已累计作业超15万标箱。

上海西井信息科技有限公司创始人兼首席执行官谭黎敏介绍，一辆无人驾驶货车可承担4名司机的工作量，不仅比燃油车节省能源费用，还能大大减少碳排放量。

泰国致力于将兰乍邦港建设成为一座连接铁路、公路和内河运输网络，实现泰国境内与周边国家快速配送的绿色现代化港口。无人驾驶货车已成为兰乍邦港口D号码头远程操控作业的重要部分。和记港口集团泰国公司总经理斯蒂芬说，兰乍邦港无人驾驶货车项目已成为示范工程，正被推广到阿联酋、英国等多个国家。

“我在兰乍邦港口工作了十多年，通过这个项目第一次了解中国的无人驾驶技术，很高兴能参与其中。”苏提拉说。

(责编：赵欣悦、白宇)