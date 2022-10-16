王立新

10月14日是中国同马尔代夫建立外交关系50周年纪念日。当天，习近平主席同马尔代夫总统萨利赫就中马建交50周年互致贺电。半个世纪以来，两国关系经受住了时间和国际风云变幻的考验，保持良好发展势头，取得丰硕成果。

50年来，中马两国始终相互尊重、平等相待、真诚互助，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持。马方长期坚定奉行一个中国原则，中方对此高度赞赏。中方积极帮助马尔代夫应对印度洋海啸、马累淡水危机。在抗击新冠肺炎疫情过程中，中马双方守望相助、共克时艰。

2014年9月，习近平主席对马尔代夫进行国事访问，这是中马建交以来中国国家主席首次访问马尔代夫，在两国关系史上写下浓墨重彩的一笔。双方一致同意建立中马面向未来的全面友好合作伙伴关系，并就两国合作特别是共建21世纪海上丝绸之路进一步交换意见，推动取得积极进展。此访将中马关系提升至新高度，为两国关系未来发展擘画了美好蓝图。2021年7月，习近平主席同萨利赫总统通电话。两国领导人的战略引领为中马关系持续健康发展发挥了领航定向的关键作用。

中马共建“一带一路”让马尔代夫的发展活力得到更大释放。2018年8月，中马共建“一带一路”标志性项目中马友谊大桥建成通车，成为世界上首座在远洋深海珊瑚礁地质条件下建设的跨海大桥。中马友谊大桥迄今通行量达上亿人次，给当地民众生活带来了极大便利。改扩建后的维拉纳国际机场运力翻倍，将极大促进当地旅游业发展和经济复苏。中企承建的上万套社会住房改善了6万多当地民众的生活条件。中马双方在海水淡化、电力、文教、卫生、能力建设等方面合作亦取得重要成果。共建“一带一路”显著提升了当地自主发展能力，成为促进马尔代夫发展的希望之路、繁荣之路、幸福之路。

回望既往，中马携手前行五十载，树立了大小国家平等相待、互利共赢的典范。展望未来，中马关系必将迎来更加光明的前景。

高层引领是关键。双方应以两国领导人达成的重要共识为引领，规划好两国关系发展目标和路线图，明确重点领域、关键项目、重大工程，确保中马关系沿着正确方向阔步前行。

以诚相待是根本。双方应继往开来，坚持宝贵历史经验，维护双方共同利益。中方将继续支持马方维护国家主权独立、民族尊严，支持马尔代夫经济社会建设。相信马方也将一如既往恪守一个中国原则，坚定支持中方维护核心利益。

务实合作是基础。双方应继续推进高质量共建“一带一路”，加快重点项目和旅游合作，推动中马自贸协定早日生效，为马尔代夫疫后经济复苏注入动力；拓展通信、大数据、海洋等新兴领域合作，助力马尔代夫多元发展战略；加强在国际事务中协调合作，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

民心相通是纽带。双方应扩大人文交流，巩固传统友谊。中马合办的维拉学院汉语中心揭牌，搭建了两国文教合作的新平台。两国各界友好人士保持交流互访，进一步拉紧民间友谊纽带。

相信中马双方一定能以建交50周年为契机，不断增进互信、扩大合作、深化友谊，共同开启中马关系新篇章。

（作者为中国驻马尔代夫大使）

《 人民日报 》（ 2022年10月16日 03 版）

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