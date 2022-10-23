人民网北京10月23日电 （记者赵健）“我和其他外国记者一起在人民大会堂见证了中共二十大开幕式。习近平在主席台上，用他平静、坚定的声音，向与会代表、14亿中国人以及全世界讲述……”回忆起参会当天的场景，阿根廷《当代》杂志主编、作家古斯塔沃·伍表示，他在现场感佩于中国国家领导人高瞻远瞩的政治卓见，感受到中国人民向社会主义现代化迈进的蓬勃力量。

古斯塔沃·伍在人民大会堂留影。受访者供图

古斯塔沃·伍从几个月前便开始关注中共二十大。他认为，中国作为世界最有影响力的国家之一，对全球经济走向具有举足轻重的地位，正逐渐参与到全球决策进程中来；中共二十大决定着中国未来几年的发展方向。

在大会上听取二十大报告时，古斯塔沃最关注的内容是坚持中国特色社会主义。在他看来，正是坚持中国特色社会主义才使中国坚不可摧。报告强调要坚持中国共产党的领导，坚持走中国自己的道路，古斯塔沃认为这非常重要。

2011年，古斯塔沃与同事创办《当代》杂志，致力于中国与阿根廷间的文化交流。十几年里，他6次来华，深入走访中国进行调研。在西藏，他见证了中国政府对藏族人民生活方式的尊重和保护；在青海玉树，他了解了当地政府为震后重建所做的大量工作。这些经历被他一一记录下来，并著有《中国：超越贫困》《穿越中国的10134公里》等书，让更多阿根廷人了解中国。

作为一名资深记者，古斯塔沃认为真实的中国与西方污名化的描述有很大不同。“我在中国看到的中国形象，与西方媒体非常低级的污名化描述完全相反。中国是一个伟大的多元化国家，包含了时代的、民族的、景观的、生活方式的多样性。”古斯塔沃说。

在古斯塔沃眼中，“中国人民热情好客，对待朋友就像对待家人一样”。他观察到，中国的社会发展成果快速成为人们生活的一部分，人们甚至已经对新鲜事物习以为常。“我感到中国人的灵魂中有一种不可抗拒的力量，那就是永远致力于自我进步。”

(责编：崔译戈、杨牧)