人民网北京10月27日电 （记者王晶）10月22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂胜利闭幕。在现场报道中共二十大的阿曼《观点报》记者费萨尔·萨阿迪近日在接受人民网记者采访时表示：“能见证和报道这场盛会是很特别的经历。大会成果对世界发展具有重要意义。”

费萨尔·萨阿迪在中国共产党第二十次全国代表大会记者招待会上提问。人民网记者 张若涵摄

习近平在中共二十大报告中强调，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。这令现场聆听报告的费萨尔印象深刻。他认为：“报告为中国未来发展指明方向，绘就宏伟蓝图，展现了光明前景。”

费萨尔·萨阿迪在《观点报》社交媒体账号对中国共产党第二十次全国代表大会进行报道。受访者供图

发展是世界各国人民的共同愿望和事业。作为世界第二大经济体，中国的未来令世界充满期待。身为外国记者，费萨尔在《观点报》各社交媒体账号用视频和文字等多种形式对中共二十大进行及时、全面的报道。“报道好这次盛会非常重要。中国发展、中国方案必将在全世界引发和鸣。”他说。

今年初，费萨尔来到中国参加新闻交流活动，至今已在华生活、考察数月。他与其他外国记者一起访地方、进企业、观展览、看景点、听讲座，感受中国发展的方方面面。

费萨尔赞叹，他了解到了一个更加真实、全面、立体的中国。“二十大报告总结了中国过去数年在各领域所取得的伟大成就，这得益于中国共产党的英明领导和中国发展模式。我也有幸成为了这些成就的见证者和记录者。”

费萨尔·萨阿迪走进华为并进行报道。图片来源：网页截图

在华为，费萨尔了解到企业在5G、人工智能、智慧城市等方面的创新，近距离感知了中国通信设备制造行业的前沿发展。

在知名茶乡——陕西省平利县，费萨尔走进生机勃勃的茶园，目睹片片嫩芽从采摘到包装上市的过程。当地将脱贫攻坚、经济发展与环境保护良好结合，费萨尔赞其致富有道。

这些考察都让费萨尔对中共二十大报告中提到的创新驱动发展战略、“绿水青山就是金山银山”的理念有了更生动的体会。

“江山就是人民，人民就是江山。”中共二十大报告里，这一表述掷地有声。在中国的这段日子里，费萨尔也切实触摸到了中国人的民生温度。

“中国的交通十分便利，地铁、公交线路四通八达，人们可以随心选择适合自己的交通方式舒适出行。”费萨尔还第一次体验了共享单车骑行，直呼有趣便捷。

中国数字化转型带来的便捷生活方式也令费萨尔印象深刻。“手机一扫码，即可轻松点餐、购物、出行。人们通过绑定银行账户的小程序或APP完成大部分生活需求。这比现金交易操作更安全、更容易。”

夜晚的北京亮马河，清澈的水面映衬着绚丽灯光，市民们休闲娱乐，热闹惬意。乘船夜游，费萨尔被北京夜经济的繁华吸引，也欣赏着人与自然和谐交融的风貌。

同时，这位阿曼记者也格外喜爱在夜晚骑行北京。“夜晚的北京真像颗璀璨的明珠！街道整洁宽阔，高楼大厦灯火通明。骑车穿行其间，选择不同视角拍照，仿佛自己在跟这座城市互动。中国通过智能设备为人们提供最高级别的安全保护，这令我骑行时觉得十分舒适惬意，就像在我自己的国家一样踏实。”

中国共产党始终致力于增进民生福祉，提高人民生活品质。费萨尔在与中国人接触中对这一点感触很深。“中国人民埋头苦干，勤劳奋发，也安稳从容。一个个‘口袋公园’里，不同年龄段的人们休闲健身、唱歌跳舞，脸上都洋溢着笑容。”这令他切实感受到了中国百姓的获得感、幸福感、安全感。

费萨尔·萨阿迪镜头下的中国城市风貌。受访者供图

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