辛岳

据美国媒体报道，美国北卡罗来纳州罗利市近日发生枪击案，年仅15岁的嫌疑人奥斯汀·汤普森开枪造成至少5人死亡，2人受伤，死者中包括他的哥哥。这是当地历史上最为严重的枪案之一。

15岁的少年为什么能轻易获取枪支？美国枪患阴影对青少年造成了怎样的影响？

枪支泛滥 4岁儿童持枪上学

美国校园枪击案是其全国枪患的缩影。美国以占世界4.2%的人口保有世界46%的民用枪支，总数量高达3.93亿支。新冠疫情暴发以来，美国社会经济发展受阻叠加族群撕裂加剧，两党控枪进展缓慢，枪支泛滥愈演愈烈。据彭博社10月6日报道，美国2020年购买枪支的人数比2019年增加了约300万。

枪支泛滥令美国青少年获取枪支的难度大大降低，甚至出现了幼儿携枪上学的“奇景”。据法新社9月1日报道，得克萨斯州一名4岁的男孩、亚利桑那州一名7岁的儿童被查出携带手枪上学，其父母被指控使用武器不当等罪名。

校园枪击事件数量创新高

近年来，美国治安形势持续恶化，枪支暴力犯罪日益猖獗。美国总统拜登5月在白宫会见新西兰总理阿德恩时直言，他去过的大规模枪击案现场“比美国历任总统都要多”。美国疾病控制与预防中心（CDC）6日发布的最新报告显示，2020年至2021年，美国的持枪杀人案和持枪自杀案数量都增长8%以上，达上世纪90年代初以来的新高。美国芝加哥大学哈里斯公共政策学院和美联社公共事务研究中心近期联手举行的民意调查发现，有五分之一的受访者表示，过去五年中亲身经历过枪支暴力事件或有身边人经历过枪支暴力事件。

美国芝加哥大学哈里斯公共政策学院和美联社公共事务研究中心联合举行的民意调查发现，有五分之一的受访者表示，过去五年中亲身经历过枪支暴力事件或其身边人经历过枪支暴力事件。图片来源：相关报告截图

枪患阴云笼罩下，美国校园枪击事件数量飙升。美国全国广播公司报道称，研究报告表明，2021至2022学年是美国近10年来发生枪击事件最多的一个学年。据美国非盈利组织“枪支暴力档案”网站数据，截至10月19日，2022年美国已发生546起大规模枪击事件，有超过1300名未成年人死于枪支暴力。

美国“枪支暴力档案”网站数据显示，截至10月20日，2022年美国已发生546起大规模枪击事件，已有超过1300名未成年人死于枪支暴力。图片来源：美国“枪支暴力档案”网站官网截图

受害者反成加害者

校园枪案频发，对美国青少年生命安全和心理健康造成极大威胁。美国儿科学会10月发布报告称，涉枪伤害已成为美国儿童和青少年的“头号杀手”，每天有28名儿童和青少年死于枪支暴力；在过去的10年中，美国青少年涉枪他杀率增长14%，涉枪自杀率上升39%。美国密歇根大学研究显示，75%的美国青少年认为枪击事件已经成为他们最主要的压力来源。

6月11日，人们在美国首都华盛顿举行集会示威活动，要求政府和政客应对枪支暴力问题，加强保护儿童生命安全。（新华社记者刘杰摄）

更为可怕的是，在“遍地是枪”的美国，部分青少年已由枪患受害者转变为枪案加害者。罗利市枪击案的嫌疑人年仅15岁，类似青少年校园枪手在美国并不鲜见。5月，美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学发生美国十年以来最为致命的校园枪击案，多达19名小学生和2名老师死亡，凶手是当地高中的一名18岁学生。

冰冻三尺非一日之寒，美国校园枪患是其深层次社会问题的集中表现。遭受歧视的弱势群体把持枪作为自我保护手段，政党受拥枪利益集团裹挟回避问题根源，教育机构试图加强监管却举步维艰……每当涉枪惨案发生，美国社会反思不断，但痼疾不除，困局难解，徒留校园血迹斑斑。

据美国《新闻和观察家》网站报道，当地时间18日，罗利市枪击案嫌疑人的父母发表声明，对遇难者表示哀悼，并称他们对本次枪击事件抱有很多“未被解答的疑问”。

如何破除美国加速循环的枪击噩梦、还青少年一片校园净土？生命的重量拷问着美国社会，而答案依然“飘荡在风中”。

(责编：崔译戈、杨牧)