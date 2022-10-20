人民网北京10月20日电 （记者曾书柔）中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日在京开幕。沙特《半岛报》专栏记者伊曼·沙马里在人民大会堂亲身感受了大会开幕的整个过程。当晚，她在个人专栏文章里记录了所见所闻。她写道：“这是中国五年一度的重要大会，今天，我成了这一历史性事件的一部分，在这里记录和报道。我想我应该是唯一一位在人民大会堂见证这一盛会的沙特女性。”

伊曼观察到，二十大报告里数次出现“改变”，这些改变既反映了中国此前的成就，也有人民生活的变化，还有中共对未来的承诺。她写道：“这些改变不仅通过数字和指标来体现，更深刻反映在了中国人民的福祉上。”

伊曼今年春天来到中国，她对人民网记者说：“这是一次难得的机会，我的朋友们听说我要来中国，都觉得很酷，因为中国对我们来说是一个耳熟能详但却很少有人亲身到访的国度。”

伊曼的专栏主题是社会观察，曾获沙特新闻部颁发的“媒体卓越奖”。来到中国后，她以独特的视角和细腻的笔触记述充满活力、内涵丰富的中国。

伊曼看到，在绿意盎然的城市里，人们骑着共享单车低碳出行。她访问了中国多家知名能源企业，了解他们如何在日常工作中减少碳排放、开展可再生能源的利用，并写下《中国与碳中和》与沙特读者们分享。伊曼的亲身体验辅证了中国为什么能在十年间基本解决空气污染的难题，她相信中国将如期实现“双碳”目标。

伊曼关注中国的扶贫工作。通过实地采访、聆听讲座，她了解了中国在过去十年中，如何通过产业扶贫、异地搬迁、教育培训等多种方法实现全面脱贫。在《中国是如何与贫困作斗争》一文中，她写道：中国能解决这一难题的关键在于坚持发展优先。就如中国国家主席习近平所说的那样，只有“摆脱意识和思路的贫困”，才能摆脱贫困。她总结道：“中国能取得全面脱贫这一伟大成就的秘诀，在于自力更生的内在动力。中国人民相信‘行胜于言’，这种信念反映在他们的生活中。他们解放思想，百折不挠，人民与政府携手共进，撸起袖子加油干，就这么一步步实现了目标。”

伊曼对中国传统文化很感兴趣。她曾在北京地铁中看到身着汉服的少女，很兴奋地与记者分享，并打听如何购买。记者向她介绍了中国“Z世代”对中国传统服饰的审美回归，她大表赞同：“这就是‘东方美学’，传统是一种美，是东方国度的文化基因，任何时候都不应淡去。在日常生活中随时展示这种美，是一个非常好的主意。”

伊曼对中国的观察还在继续。她在文章中写道：“我还会写更多有关中国成就的文章。这个国家并没有受命运随意摆布，而是靠自己来决定命运。”

(责编：燕勐、杨牧)