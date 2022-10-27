■ 邱海峰

这两天，中国经济“三季报”在海内外备受关注：“三季度中国国内生产总值（GDP）同比增长3.9%，大幅高于前值”“工业生产超预期，三季度规模以上工业增加值增速比二季度加快4.1个百分点”“这标志着中国经济强劲反弹”……顶住压力持续恢复的中国经济，受到国际社会点赞。

当前，全球经济充满挑战，新冠肺炎疫情反复延宕，地缘冲突加剧，粮食能源问题突出，滞胀风险不断上升。国际货币基金组织、世界银行等国际机构近期接连下调全球经济增长预期，警告“全球经济正逼近衰退”。在此背景下，中国经济克服多重超预期冲击的不利影响，三季度恢复向好，明显好于二季度，积极因素累积增多，展现出强劲韧性，为复苏陷入困境的世界经济增信心、添动能。

韧性，基于政策很给力、市场有潜力。从二季度的0.4%到三季度的3.9%，中国经济何以实现超预期恢复增长？有力有效的宏观政策是重要支撑。从对制造业中小微企业、个体工商户缓税补缴期限再延长，到盘活5000多亿元专项债地方结存限额稳投资……随着稳经济一揽子政策持续发力、接续政策果断推出，工业、服务业等主要经济指标不断恢复。面对超预期因素冲击影响，中国经济在较短时间内企稳回升，还基于超大规模市场优势。三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达到52.4%，拉动GDP增长2.1个百分点，内需潜力加快释放，中国经济恢复发展后劲进一步增强。

韧性，在于经济活力增、发展动力强。观察大国经济，要看数据变动之“势”，更要观发展背后之“能”。中国经济“三季报”中，一组数据很抢眼：前三季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.5%，高于全部规上工业增加值4.6个百分点；高技术服务业投资增长13.4%，高出全部服务业投资9.5个百分点；实物商品网上零售额增长6.1%，明显快于社会消费品零售总额。这些数据关联着一组热词——新技术、新业态、新模式、新需求。“超级虚拟工厂”成为企业挖掘生产潜力的好帮手、柔性生产线让传统制造企业迈向高端定制生产——前沿技术与工业、服务业场景加速融合，中国经济发展质量持续提升。

韧性，利于享中国机遇、促共同发展。“你永远可以相信中国。”中国外交部发言人华春莹日前在社交媒体上发布了这样一句话，并配了一张世界银行世界发展指标数据库测算图：2013年至2021年，中国对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团（G7）国家贡献率的总和。对此，有网友点评“看，这就是中国贡献”。实践充分证明，中国经济发展不仅利于自身，也惠及世界。从“三季报”看，尽管面临多重困难挑战，但中国经济发展在主要经济体中仍处于较好水平，中国仍是世界经济增长的重要稳定器和动力源。中国还不断推进高水平对外开放，坚持举办进博会、广交会、服贸会、消博会等国际性展会，主动同世界分享发展红利。意大利国际社会科学自由大学教授安东尼奥·马约基认为，当前世界经济复苏更加脆弱，中国经济持续恢复将对世界经济产生积极影响。

中国经济是一片大海。历经一次次狂风骤雨，中国经济已展现出了强劲韧性和巨大潜力，在风雨之后更加茁壮。随着深入学习贯彻党的二十大精神，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现以及宏观政策效应释放，中国经济韧性必将进一步增强，不断以中国新发展给全球经济复苏贡献更多正能量。

（作者为本报评论员）

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