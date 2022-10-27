人民网北京10月27日电 （阿尔达克、俄布拉依、邓洁）10月22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂胜利闭幕。哈萨克斯坦BAQ通讯社记者古丽詹·拉曼库洛娃在北京参加了中共二十大报道。她说，这是她第一次参加如此重大的政治会议，是一次宝贵的经历。

10月22日，中国共产党第二十次全国代表大会闭幕会结束后，拉曼库洛娃（右二）与多国记者在人民大会堂前合影。受访者供图

拉曼库洛娃对记者分享了中共二十大报告中自己感触最深的一句话。“江山就是人民，人民就是江山。”她说：“中国领导人强调，要增进民生福祉，提高人民生活品质。也就是说，人民的利益永远是首要的。我认为中国遵循的方向是正确的。”

拉曼库洛娃认为，中共二十大报告中确立的新目标和新任务不仅造福中国人民，也将为促进世界经济复苏作出贡献。“历史一再证明，任何党和政府只有得到民众的支持才能有所作为。我认为中国共产党政策的精髓在于永远将民生放在首位。我想，中国人民之所以拥护中国共产党，是因为中国共产党代表了人民的利益。”拉曼库洛娃表示。

此外，拉曼库洛娃还认为，在当前国际局势日趋复杂的背景下，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，坚定奉行独立自主的和平外交政策，具有很强的现实意义。

拉曼库洛娃是第一次参加中国共产党全国代表大会的报道。对这位年轻的记者来说，参加对中共二十大的报道不仅是一次重要的工作任务，也是一次和各国同行交流学习的机会。

拉曼库洛娃在中共二十大新闻中心目睹了中国记者的工作状态，感触颇深。“中国媒体正在由传统媒体向新媒体转型。中国同行的报道内容丰富，形式新颖。他们力求以更加生动的方式向受众呈现内容，这一点值得我学习。”她谦虚地说。

这是拉曼库洛娃第二次来中国。与她2018年年初的北京之行相比，她感到城市的空气质量有了明显改善。“我们在采访中得知，政府为治理空气污染做了大量工作。”

拉曼库洛娃镜头下的北京古北水镇。受访者供图

在拉曼库洛娃看来，北京是一座自行车之城，共享单车随处可见。为鼓励市民绿色出行，城市的很多街道都设有自行车专用道。她表示：“我这次在中国学会一项新技能——骑自行车。这种出行方式不仅经济便利，也有助改善城市空气质量。”

(责编：崔译戈、常红)