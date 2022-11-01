人民网首尔11月1日电（曹翔宇）10月29日晚，韩国首尔市中心龙山区梨泰院洞一带，参加万圣节派对的人群中发生严重踩踏事故。目前已造成156人死亡，151人受伤，其中4名中国公民遇难。事故发生后，韩国政府宣布，从10月30日至11月5日为“国家哀悼期”。

韩国政府在首尔广场设立梨泰院踩踏事故集体吊唁香堂。人民网 曹翔宇摄

18平方米的空间内挤了300多人

29日晚，梨泰院洞一带商圈热闹非凡。近十万狂欢人群涌来这里庆祝即将到来的万圣节，人流密集程度超出预期。据韩国警方透露，踩踏事故发生在梨泰院洞中心汉密尔顿酒店旁一条狭窄的小巷内。这条小巷是一个长约45米、宽约3.2米的斜坡。发生踩踏事故的地方是其中大约长5.7米的一段，当时这个约18平方米的空间里有300多人。

本次事故的一位幸存者在接受记者采访时称，现场人流非常密集，曾听到有人说“推”“我们这边用力推”。当时被夹在人群中前进，地面凹凸不平，有一段路还很滑。之后就出现了有人因推搡跌倒后，斜坡上的人群如多米诺骨牌般倒下的情况。密集的人群层层倒下，被压在下面的人根本无法动弹，最终酿成了惨剧。

事发当时，由于道路上人群拥挤，几乎看不到前面发生的情况。加上街边酒吧、夜店放着吵闹的音乐，一些参加节日狂欢的人都喝了不少酒，导致后面的人群无法察觉到周围的情况，仍然不断向前涌。此外，因小巷位于梨泰院地铁口附近，许多不知情的人仍不断地从地铁站内走出，拥堵在事发地附近，致使救援队伍无法第一时间进入现场施救。

全国哀悼 韩政府：将优先做好善后处置

据韩联社消息，韩国政府10月31日决定在每人1500万韩元（约合人民币7.7万元）范围内向梨泰院踩踏事故遇难者遗属提供补助。事故中伤者的治疗费用将由医保财政垫付，重伤人员将接受公务员的一对一救护服务。韩国17个省级行政单位（市、道）将在今日完成联合吊唁香堂的搭设。韩国政府将向遗属、伤者发放救助金，并减免税款、移动通信资费等。

此外，本次事故中共有26位外籍遇难者。其中，伊朗5人、中国4人、俄罗斯4人、美国2人、日本2人，以及法国、澳大利亚、挪威、奥地利、越南、泰国、哈萨克斯坦、乌斯别克斯坦、斯里兰卡各1人。对于外籍遇难者，韩国外交部表示，正在为外籍遇难者遗属来韩以及葬礼流程等提供一切必要的支援。

邢海明大使在首尔广场的香堂吊唁梨泰院踩踏事故遇难者。 图源：中国驻韩国大使馆

10月31日，中国驻韩国大使邢海明前往设置在首尔广场的香堂吊唁梨泰院踩踏事故遇难者，向遇难者献花致哀。邢海明代表中国驻韩国大使馆向遇难者表示深切哀悼，祝愿伤者早日康复，并向遇难者和伤者的家人、朋友以及韩国国民表达慰问。邢海明表示，此次事故造成数名中国公民不幸伤亡，我们深感悲痛，中国驻韩国大使馆正同韩方一道，做好救治和善后工作。

韩专家：踩踏事件黄金救援时间仅为4分钟

据韩媒报道，发生这次大规模踩踏事件之后，赶赴事故现场救治的专家将大多数遇难者的死因归结为窒息造成的创伤性心脏骤停。首尔大学医学院急诊医学科教授宋庆准指出，救护人员赶到时，很多伤员已经停止心跳，说明他们被压在人堆下胸廓受压，肺部无法膨胀，呼吸衰竭而死。宋庆准认为，此次事故与2005年10月庆尚北道尚州市市民体育场踩踏事故类似，都是人潮拥挤无路逃生造成大量人员伤亡。

韩国U1大学警察消防行政学教授廉建雄（音）指出，事故发生的地点是汉密尔顿酒店旁边地铁站1号口的狭窄斜坡道，由于人流密集超出道路承受范围，人群之间发生踩踏，导致多人堆积挤压。医学界目前将救援的黄金时间定为4分多钟。

韩高官向国民道歉 将成立独立调查机构深究事故原因

韩国有舆论批评指出，地方政府没有为活动提前制定安全措施，现场安全管理方案的缺失也是事故发生的因素之一。据韩联社披露，梨泰院洞所处龙山区27日举行了“万圣节应对紧急对策会议”，主要发布了防疫、消毒和主要设施安全检查的相关宣传资料，并未包含针对大规模人群聚集的安全管理对策。

据悉，在踩踏事故发生的前一天晚上，梨泰院洞一带也曾聚集大量人群。有网友28日晚在社交媒体平台上发帖说，当天目睹有人被推倒，所幸人群停止移动，未造成伤亡。但这未能引起有关方面重视。

韩媒报道称，10月31日，韩国总统尹锡悦就梨泰院踩踏事故的后续措施表示，有必要针对无主办方的群众自发性聚集活动建立安全管理机制。

11月1日，韩国行政安全部部长李相民在国会召开的行政安全委员会全体会议上向国民鞠躬道歉。李相民表示，政府将竭尽全力防止类似惨剧再次发生。报道称，此前，这位长官曾因在梨泰院踩踏事故发布会上发表“这不是提前配置警察和消防人员就能解决的问题”等言论而引发争议。

同日，韩国警察厅厅长尹熙根承认警方在梨泰院踩踏事故中处置不力，并向国民致歉。尹熙根说，警方将成立独立调查机构，对事故进行全面高强度侦查，查明事故真相，厘清责任。尹熙根坦言，在事故发生前警方确实曾接到许多告知危险情况的报警，但现场应对措施并不到位，相关详情将公之于众。

据报道，目前，韩国警方已就梨泰院踩踏事故成立了由475人组成的调查本部，由科学调查组、受害者保护组和专门调查组三个小组构成。该调查本部也将纳入独立调查机构管理。

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