崔越 陈建军 刘旭霞 刘动 谷雨桐

随着新冠病毒变异毒株不断演进，以及部分西方国家过早取消严格的防疫措施，近期世界多国新冠肺炎确诊病例数与死亡病例数再次出现反弹。

伴随着不断上升的确诊数字，美国等国家有越来越多患者受到被称为“长期新冠”的“新冠后遗症”困扰：呼吸困难、记忆力减退、疲劳……这不仅威胁公众健康，也给社会经济带来严重负面影响。“新冠后遗症”与“社会后遗症”并发，被新冠笼罩的阴霾还并未散去。

不容小觑 “长期新冠”患者正增多

根据世界卫生组织此前就“新冠后遗症”发布的释义，“长期新冠”即感染新冠病毒三个月后仍有感染症状，且这些症状持续至少两个月，病因方面找不到感染新冠以外的其他解释。

在感染新冠病毒的患者中，出现后遗症的人数不容小觑。世卫组织估计，约10%到20%新冠感染者可能受到中长期“新冠后遗症”困扰，包括疲倦、呼吸困难和认知功能障碍等。

阿根廷《经济学家报》日前报道，一项针对苏格兰数万人的研究发现，每二十名新冠患者中就有一名没有完全康复。法国《巴黎竞赛报》报道，目前估计有十分之一的患者会在感染新冠三个月后继续出现症状，其中包括年轻患者及在感染后症状较为轻微的人。

澳大利亚国立大学研究人员在一项新研究中发现，在感染新冠病毒的澳大利亚成年人群体中，近三分之一感染者的症状持续时间超过4周。英国国家统计局近日发布数据显示，英国感染新冠后出现长期后遗症的人数已超过230万，约占英国总人口的3.5%。据巴西《请看》杂志网站报道，高达80%的新冠患者在痊愈后的四个月内至少出现一种症状。报道中列出了头痛、肌肉酸痛、嗅觉味觉丧失等多种后遗症类型。

日本东京涩谷区的平畑医院开设了“新冠后遗症”专科门诊。据该医院统计数据，自奥密克戎变异毒株成为主要感染源之后，围绕“新冠后遗症”问题前往就诊的患者已经超过700人，目前患者人数还在不断增加。该医院对感染奥密克戎变异毒株后又引发后遗症的患者进行详细分析后得知，从年龄来看，占比最多的是30-40岁（28%）的人群,接下来依次为40-50岁（27%）、20-30岁（21%），即20-49岁的青壮年占到全体的75%以上，数量较多。

挥之不去 “长期新冠”症状渐显露

“新冠后遗症”直接恶化了民众的健康状况，同时也对他们的生活质量和工作能力产生负面影响。

西班牙《经济学家报》报道，最新研究显示，43%新冠肺炎感染者患有一定程度的精神衰退，如记忆力减退、注意力不集中、精神迟钝等，这是由新冠病毒影响中枢神经系统和大脑导致。西班牙拉里奥哈国际大学教授阿龙·费尔南德斯在接受欧洲新闻社采访时表示，新冠造成的精神疲倦程度类似于连续工作12小时后带来的疲倦感。

葡萄牙卫生总局发布的新冠疫情后遗症诊断和临床治疗指南指出，这些长期症状中最常见的包括疲劳、呼吸困难、嗅觉和味觉变化、抑郁和焦虑以及认知功能障碍。症状通常在感染的急性期开始后三个月出现，至少持续两个月。

韩国疾病管理厅表示，“新冠后遗症”中较为常见的症状较多且范围广泛，包括疲劳、记忆力减弱、注意力下降、呼吸困难、头痛、咳嗽、嗅觉味觉失灵、喉咙异物感、失眠、创伤后应激障碍等。

据德国传染病防护网显示，任何感染新冠病毒的人都有可能产生长期健康问题。并指出，感染新冠程度越严重，产生长期健康问题的风险就越大，且女性比男性更容易受到影响。意大利一项研究也得出了同样结论。据意大利安莎通讯社消息，在意大利比萨省进行的一项研究证实，女性比男性更易受到长期新冠症状折磨，研究数据已在欧洲呼吸学大会上公布。

根据《英国医学杂志》发表的研究结果，感染过新冠病毒的人患有精神健康后遗症的可能性比未感染过的人高60%。此外，41%的感染者在恢复后可能出现睡眠障碍，80%的感染者在恢复后可能出现健忘、混乱、注意力不集中，46%的感染者在恢复后可能产生自杀念头。

法国《费加罗报》报道，10至20%的新冠患者在感染后的几个月仍有慢性疲劳、咳嗽、呼吸急促、间歇性发烧、味觉或嗅觉丧失、注意力难以集中、抑郁等多种症状。

德国长期新冠信息网指出，有研究比较了曾感染新冠病毒和未感染新冠病毒的儿童和青少年感到不适的频率。曾感染新冠病毒的儿童和青少年出现某些不适情况的风险比另一组更高，这些现象包括记忆和注意力障碍、头痛、嗅觉失灵，喉咙疼痛和眼睛发炎。儿童和青少年在感染后一般会同时出现几种不同的不适症状。

危害长远 “社会后遗症”不容忽视

一些国家过早放松新冠防疫措施，不仅增加了民众患上“新冠后遗症”的风险，且进一步导致社会医疗超负荷、劳动力减少等“社会后遗症”。

韩国医疗保健相关专家认为，多数后遗症患者会在短期内恢复，但仍有10%至20%的患者会在中长期内经历多种症状。由于“新冠后遗症”患者大幅增加，韩国国内治疗经验不足，患者就医可能会出现混乱局面。

澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森日前对媒体说，澳政府进一步放松新冠防疫措施的决定为时过早，将给医护人员带来压力。他表示，此前澳大利亚境内的一波新冠疫情高峰“绝对压垮了”该国医护人员，导致医院现在要去应对大量积压的工作。如果在接下来的假期里，澳大利亚再出现一波新冠疫情将是一个坏消息，这意味着医院无法处理积压的工作。

除造成医疗负担，“新冠后遗症”严重打乱患者的上班生活和节奏，导致出现劳动力短缺的情况。日本东京涩谷区平畑医院诊断出患有“新冠后遗症”的2781名上班族中，有214人已经失去工作，还有1209人处于停职状态，这意味着有超一半患者由于后遗症导致工作受到极大影响。另外，还有许多患者由于后遗症不得不辞去工作。

美国智库研究发现，约有200万至400万美国人受长期新冠症状影响而被迫离开工作岗位，导致劳动力减少，造成数千亿美元的经济损失。美国《国会山报》报道说，“长期新冠”症状正在影响美国劳动力市场，可能让数百万美国人无法工作，加剧劳动力短缺问题。

德国长期新冠信息网指出，目前并没有办法能保护感染新冠病毒的人不受“长期新冠”的影响。因此，人们应从源头做起，努力减少感染新冠病毒的风险。完整的疫苗接种和及时的强化接种尤为重要。接种疫苗主要是为了预防该病的严重与恶化。患有重症新冠的人后续出现“长期新冠”问题的可能性或许更高。（实习生林佳萍、刘张靖雪、张傲然、马玉杰对本文亦有贡献）

部分资料来源：新华网、海外网等

(责编：崔越、杨牧)