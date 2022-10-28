【尼日利亚】迈克尔·埃希祖伦

中国共产党百年来取得非凡成就，领导中国成为当今世界发展的领跑者，通过自己的贡献向世界传递着希望。

给中国带来希望

中国的里程碑式发展与英文缩写词“REFORM（改革）”的含义相契合。通俗地讲，“REFORM”分别代表：R（Resolve）指民众参与解决问题；E（Evolve）指与时俱进；F（Forge）指与各国携手并进；O（Overcome）指聚焦全球克服困难；R（Resources）指资源最大化；M（Move）指紧跟群众路线。中国共产党领导中国取得了举世瞩目的成就，其发展历程契合“REFORM”中每个字母所代表的含义，也符合中国人民实现中华民族伟大复兴的愿望。

中国共产党具有强大的执政能力，坚持以人为本，领导中国人民进行革命、建设、改革，取得巨大成就，向人民传递希望。自1949年新中国成立以来，中国从站起来、富起来到强起来，走向共同富裕。如今，中国人民安居乐业，实现了中华民族千百年来孜孜以求的梦想。

在取得卓越成就的过程中，中国吸引最优投资，发展创新型经济，推动探索改革。截至2020年底，中国已实现现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽。中国国家统计局数据显示，中国居民人均可支配收入从2001年的3721元增长到2021年的35128元，中国人均国内生产总值从2000年的7942元增长至2021年的80976元，增长超过9倍。

此外，中国近年来通货膨胀率一直保持在较低水平，在大数据和数字经济方面处于领先地位。随着大数据和生物识别技术在全国普及，许多中国人通过灵活的支付系统购买到更多的消费品。截止到2022年8月，中国5G基站总数达210.2万个，移动互联网用户数达14.59亿户，比上年末净增4337万户。

这是7月28日拍摄的广州港南沙港区四期全自动化码头（无人机照片）。 新华社记者 邓华摄

给非洲带来希望

一个政党或一个国家的强大，不在于其规模和实力，而在于其开放的思想、开阔的视野和高度的责任感。中国共产党坚信，建设伟大的国家，需要强有力的领导，坚持以人民的根本利益为宗旨。中国领导人言必信，行必果。

在中非合作论坛，中国为中非关系描绘了宏伟蓝图。非洲疾控中心总部大楼项目是中方在2018年中非合作论坛北京峰会上宣布实施的“八大行动”旗舰项目。2020年12月，中企援建的该项目在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴开工，提升了非洲应对疾病的能力。

8月16日，非洲疾控中心总部大楼项目组工人在工地工作。新华社记者 汪平摄

新冠肺炎疫情给非洲国家带来不利影响，中国雪中送炭，帮助非洲稳定经济，提高独立发展能力，改善人民生活水平。2021年，在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，中国宣布将再向非方提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。

2021年2月23日，在埃及开罗国际机场，工作人员运输疫苗。新华社记者 邬惠我摄

这不是中非第一次开展疫苗合作。中国积极与非洲国家开展合作，促进疫苗生产本土化，帮助非洲国家乃至整个非洲大陆与中国携手抗击疫情。2021年5月21日，埃及从中国采购的首批科兴疫苗原液运抵开罗，由当地公司加工生产疫苗，埃及由此成为非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。2021年9月29日，阿尔及利亚赛达尔医药集团和科兴公司合作生产新冠疫苗的项目正式投产。

中非合作成果表明，友好合作与多边主义有利于释放经济潜力、快速恢复发展。中国在疫情中的不懈努力也再次证明，未来十年，中非友好关系将进一步加深，中非双方将释放出巨大潜力，充满更多希望。

此外，中国还大力支持非洲其他领域的发展。在基础设施领域，2000年至2020年，中国在非洲建成的公路铁路超过13000公里，为非洲国家带去希望。在经贸领域，中国和尼日利亚合作项目在尼相继完工，这对于在尼日利亚人民心中塑造中国形象至关重要。例如，2016年，由中企承建的阿布贾－卡杜纳铁路（阿卡铁路）正式通车运营，连接起尼日利亚首都阿布贾与西北部贸易中心卡杜纳，获得铁路沿线居民的广泛好评。

2022年3月25日，乘客在肯尼亚蒙内铁路恩贡站排队上车。2017年5月31日，由中国企业承建的蒙内铁路建成通车，乘客从内罗毕到蒙巴萨的旅行时间从平均10小时减少到5小时。五年来，蒙内铁路宛如“大动脉”，加快了肯尼亚现代化步伐，也推动了东非地区互联互通和中非合作共赢。新华社记者 龙雷摄

尼日利亚不仅受惠于中国的投资，还广泛接受了中国的善意。尼日利亚有大量当地居民依靠火车站维持生计，舒艾卜·阿伯拉汗（Shuaibu Ibrahim）就是其中之一。他有五个孩子，在里加萨（Rigasa）火车站经营一家食品店。我采访他时，他表示：“早些年，我在石油公司工作了好几年，连一块地都买不起，现在一年不到，我就建了座房子。很多人在这里做生意，火车站不仅改变了我们的生活，还带动了整个里加萨的发展。”

中国传递出的希望，源于中国“真、实、亲、诚”的对非政策理念，坚定不移支持非洲追求发展。展望未来，中国承诺大力支持非洲大陆建立自由贸易区，加快推进“一带一路”框架下的中非健康丝绸之路与数字丝绸之路，为疫情下中非务实合作指明了新的发展方向。

几十年来，非洲人民生活水平大大提高，背后是中国对非洲源源不断的承诺与奉献。中国完全有能力继续做非洲稳定的发展伙伴，帮助非洲人民找到解决非洲大陆自身问题的办法，实现非洲大陆的发展愿景。

2022年7月3日，由中国企业承建的埃及斋月十日城轻轨铁路通车试运行。埃及斋月十日城轻轨铁路位于埃及首都开罗东部，是连接开罗市区与新行政首都、斋月十日城和东部沿线卫星城的重要纽带，也是中埃“一带一路”合作旗舰项目之一。新华社记者 隋先凯摄

给世界带来希望

中国领导人认为，要实现联合国2030年可持续发展议程的目标，合作是国际社会的重中之重，必须坚守“不让一个国家掉队”的原则。中国长期奉行和平共处五项原则：相互尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处，这些外交政策仍然适用于当今中国。

中国通过其在多边平台上的重要地位以及“一带一路”等发展项目，为支持各国抗击新冠肺炎疫情做出了贡献。新冠肺炎疫情暴发后，中国高度重视促进全球合作，与国际社会分享疫情信息，向受影响国家提供双边和多边援助。

总而言之，中国通过构建人类命运共同体传递出充满希望的信息，这表明中国共产党不仅为中国人民谋幸福，也为人类谋发展。无论世界风云如何变幻，中国共产党都将坚定不移，始终不渝地追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。毋庸置疑，中国共产党将为全球团结一致、共克时艰，推动世界复兴繁荣作出贡献。

（作者迈克尔·埃希祖伦，系浙江师范大学非洲研究院尼日利亚籍副教授、博士、硕士生导师；译者桂文泱，系浙江师范大学外国语学院副教授、浙江师范大学非洲研究院博士生）

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