新华社洛杉矶11月4日电 第18届中美电影节和中美电视节4日在美国洛杉矶拉开帷幕，数百名中美影视界人士及政府官员等通过线上线下结合方式参加了在圣加布里埃尔喜来登酒店举行的开幕式暨“金天使奖”颁奖典礼。

本届中美电影节和中美电视节参评影视作品超过400部。《我和我的父辈》《峰爆》等10部电影获得本届电影节“金天使奖”，《光荣与梦想》《对手》等10部电视剧获得本届电视节“金天使奖”。《侏罗纪世界3》《坏蛋联盟》《沙丘》和《神奇动物：邓布利多之谜》获评年度最受中国观众欢迎美国电影。

为鼓励亚裔电影人通过光影艺术促进文化交融，反对针对亚裔的仇恨犯罪，本届电影节首次设立了美国亚裔电影人杰出成就奖，已故传奇华人功夫明星李小龙获此殊荣。

中国驻洛杉矶总领事张平在开幕式致辞中表示，中美电影节和中美电视节已成为中美影视合作与交流的重要平台，为促进中美人民的友谊与相互了解发挥了重要作用。

中美电影节和中美电视节主席、美国鹰龙传媒公司董事长苏彦韬表示，文化交流与文明互鉴是和平与友谊必不可少的人文基础，中美电影节、中美电视节18年来致力于打造中美影视合作与人文交流的桥梁，得到两国影视界的热情支持。

美国联邦众议员赵美心在致辞中高度评价中美电影节和中美电视节，表示这项盛事让文化的力量发挥了积极作用。

据组委会介绍，在本届电影节和电视节期间，中美两国相关企业和机构将举办高峰论坛等活动，通过“云端”共同就电影产业的生存与发展以及中美视听产业的新平台、新思维和新时代等话题进行交流。约百家中美影视公司也会在影视“云市场”进行线上业务洽谈与合作，组委会还将通过多种方式对部分参展影视作品进行线上和线下展映。

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