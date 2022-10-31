人民网曼谷10月31日电 （记者孙广勇）中国-东盟国际教育协会 (泰国)、全泰中国学生学者联合会和泰国格乐大学中国学生学者联合会于10月31日主办以“中华文化海外传播与影响力”为主题的 “文化与文明论坛”。论坛在泰国格乐大学中国国际语言文化学院举行，主会场设在泰国格乐大学国际学术报告厅，线上参加单位有中国、新加坡、英国、美国、俄罗斯等多国学校的学者学生。

本次论坛聚焦“中华文化海外传播与影响力”，倡导以文化共存反对文化霸权、以文化交流打通文化隔阂、以文明互鉴超越文明冲突，增进各国之间的相互理解、相互尊重、相互信任，推动中国与世界的文化交流、共同发展、共同繁荣。

论坛由中国东盟国际教育协会国际学术委员会委员、泰国格乐大学中国国际语言文化学院金伟成（泰国籍）教授和泰国格乐大学中国国际语言文化学院专家王艺霏主持。开幕式上，泰国格乐大学校长、中国东盟国际教育协会国际高校（学术机构）科学素质联盟执行主席杨金泉教授发表开幕致辞；泰国格乐大学中国语言文化学院院长罗勇院与全泰中国学生学者联合会主席刘鑫分别代表主办方和中国留学生、中国语言文化学生对各位专家学者表示热烈欢迎并致辞；专家学者围绕中华文化与文明、中华文化经典诠释感悟、中华文化传播与影响力、文化交流与文明互鉴等问题做了报告交流。

本次论坛由泰国格乐大学中国国际语言文化学院承办，泰国韦伯斯特大学、新加坡南洋管理学院 、中国北京史记研究会及中国东盟国际教育协会国际高校 (学术机构) 科学素质联盟联合协办。

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