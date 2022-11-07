人民网记者 武侠

2022年11月3日，由中国日报社组织的“中国有约”国际媒体采访团到浙江省义乌市采访。义乌，这个号称“买全球，卖全球”的全球最大小商品市场现在什么样？

外贸新业态加速发展

在义乌国际商贸城，工作人员介绍说，今年8月初义乌遭遇疫情，传统“面对面”洽谈遭遇挑战。政府迅速激活应急响应机制，一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展。很多市场商户依托Chinagoods平台的数字化场景，把生意从线下转到了线上。义乌商城集团打造的数字贸易综合服务平台上半年累计交易额超过151.78亿元，同比增长了138%。

一位羊毛衫的经营者说，线上的图片不能代替亲手感触羊毛衫的质感，效果大不一样。为解决这一痛点，义乌在海外建立海外仓，被称为“迷你的义乌市场”，海外买家使无法来到义乌，也能获得线下购买的体验。目前义乌海外仓已经布局了全球46个国家。

市场采购贸易模式则是允许上万种商品拼箱出口、简略申报、无票免税。疫情发生后，义乌推行“市场采购2.0改革”，结合市场采购贸易无票免税等优势，叠加贸易和物流通道优势，创新“市场采购+跨境电商”出口模式，为跨境电商碎片化订单提供便捷的拼箱出口服务。

外贸新业态，为义乌的小商品带来了更多便利。据义乌海关统计，前8个月，义乌进出口总值达3066.4亿元，同比增长29.8%。由于今年世界杯与圣诞季、“双十一”、“黑色星期五”等消费点叠加，商家会在11月迎来商机。目前，圣诞订单已经恢复到疫情前的水平。

中义欧班列开行逆势增长

谈义乌不得不提“中义欧班列”。这趟货运班列从义乌出发，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国、法国，抵达西班牙首都马德里，全长13052公里，是义乌商品行销全球的大动脉。

疫情防控常态化后，海运、空运不同程度受到影响，国际海运“一箱难求”。于是，周期更短、运费稳定的中欧班列承担了更多的压力。义乌铁路口岸按下“快进键”，承接转移货源，做到应接尽接、应运尽运、全力保障，不断提高班列运输效率和运行质量，发挥战略通道作用。

在义乌铁路口岸，记者看到，两台巨大的门式起重机缓缓移动，鲜艳的集装箱排成长长的队伍，等待装车。

工作人员简单介绍了中义欧班列的发货流程：来自不同商户的各种商品，经外贸公司或货物代办拼箱，然后提前申报。区别于早期的开箱检查，现在对集装箱进行X射线扫描无创检查，整个过程只需要几分钟。由于从义乌始发的中欧班列已实现100%提前申报，货物通关时间缩减至10分钟。

疫情期间，义乌中欧班列先后开行复工复产后全国首趟中欧班列、全国首趟搭载防疫物资中欧班列、全国首趟“中国邮政号”中欧班列、首趟中国至西班牙国际合作防疫物资专列，以及欧洲玩具专列、“吉利吉速物流”等，成为“一带一路”沿线国家携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”，为打造国内国际双循环战略节点，畅通货运通道、满足人民需求、提振市场信心，稳定产业链和供应链发挥了重要作用。

疫情下，中义欧班列开行呈现逆势强劲增长的势头。据义乌海关数据表明，2022年1—8月，共监管义新欧列车1061列，监管进出口集装箱8.76万标箱，同比分别增长16.59%和16.65%。

以“创”立校，为义乌发展提供智力支持

当前，跨境电商、线上业务火爆。电商人才稀缺成为普遍现象。2021年第三季度仅直播行业的岗位需求同比增幅11.72%。因此，义乌国际商贸城5公里的义乌工商职业技术学院更加忙碌起来。

2022年11月3日， “中国有约”国际媒体采访团来到了义乌工商职业技术学院，在一间教室里观摩同学们正在直播带货来自四川的果冻橙。这个由学院学生们经管的直播间，曾经创下单场带货水果100万元的佳绩。在另外一个工作室，大三师姐带着大二师妹在境外的亚马逊网站开设了一个网店，专门售买义乌市场的帽子，从选品到网站版面到语言文字翻译，都是学生们亲自完成，与其说这是个教室，不如说是一个创业工作室。“骑着自行车入校，开着宝马毕业”的创业故事激励着每一个学生。

义乌工商职业技术学院副院长何少庆说，学校发展始终坚持立足义乌、融入义乌，坚持以“创”立校的办学特色，为地方创新发展提供智力支持。早在2017年义乌工商职业技术学院便开设电子商务专业新媒体方向，试水直播电商。2020年，义乌工商职业技术学院牵头成立全国直播电商职业教育集团，开发全国首个直播电商专业教学标准和职业资格标准，为全国直播电商人才培养提供参考。

目前，义乌工商职业技术学院下设9个教学单位33个招生专业，全日制在校生13000余人，成为浙江乃至全国电商行业的人才库。

结束在义乌采访的当天，义乌市统计局公布义乌前三季度经济运行情况。2022年前三季度，义乌实现地区生产总值同比增长5.4%，尤其是进出口快速增长，实现进出口3541.8亿元，增长29.9%。

数据显示，义乌市经济稳中向好，产业稳定发展，市场活力增强。创造奇迹、点石成金的义乌，又一次逆风飞扬了。

(责编：燕勐、常红)