辛岳

据美国媒体报道，当地时间10月29日至10月30日，万圣节前的周末，全美各地再次发生多起枪击案，至少造成13人死亡、62人受伤。枪击案件频现，然而美国社会一面是反对枪支暴力的呼声，一面是枪支购买数量激增。数据显示，2020年美国黑人购枪数增长了58.2%，亚裔购枪数增长了43%。

面对与日俱增的歧视攻击和枪支暴力犯罪，为何有越来越多的少数族裔选择持枪？持枪真的为弱者换来正义与救赎了吗？

系统性种族歧视加速蔓延

种族歧视、暴力执法的罪恶根植于美国漫长的蓄奴历史，至今仍在美国社会的毛细血管中流淌，是美国的长期性、系统性问题。根据“警察暴力地图”网站统计数据，2021年，美国有超过1124人死于警察暴力，其中大部分是在非暴力犯罪甚至没有犯罪行为的情况下被警察杀害。同时，大多数暴力执法的美国警察都逃过了法律的制裁。“警察暴力地图”网站调查显示，2013—2020年期间，有98.3%暴力执法的警察未被指控犯罪。

据“警察暴力地图”网站数据统计，2013年至2022年间发生的警察致人死亡事件中，涉案人员没有被判罪的事件占事件总数的98.1%。图片来源：“警察暴力地图”网站截图

系统性种族歧视阴影沉沉，美国少数族裔群体被迫生活在随处可见的不安、不公和对失去生命的恐惧中。《柳叶刀》报告显示，1980年至2018年间，美国约有30800人因警察暴力死亡，其中非洲裔因警察暴力死亡的概率是白人的3.5倍。2020年5月25日，46岁的非洲裔男子乔治·弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市街头遭白人警察德雷克·肖万跪压颈部超过9分钟致死，期间求饶了27次“我不能呼吸”。弗洛伊德案发生后，时任美国司法部长威廉·巴尔承认，美国执法人员“区别对待”白人与黑人是“普遍存在的现象”。

2021年5月25日，在美国华盛顿白宫附近举行的悼念弗洛伊德的集会上，人们将鲜花和蜡烛摆放在弗洛伊德和家人的照片旁。新华社记者 刘杰摄

新冠疫情暴发后，美国国内针对少数族裔特别是亚裔的歧视攻击愈演愈烈。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨及极端主义研究中心的研究报告显示，美国各地仇恨亚裔犯罪案2021年比2020年增加了339%。据美国纽约市警察局2021年12月公布的数据显示，该市2021年针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。

少数族裔持枪以求自保

生活在“枪比人多”的美国，为了自我保护，饱受系统性种族歧视之苦的少数族裔和弱势群体把目光投向了“以暴制暴”，希求通过购买枪支来保障自身安全。美国“国家涉及运动基金会”（NSSF）数据显示，2020年上半年，美国亚裔购买枪支弹药的数量比2019年同期增长了43%，超过500万亚裔首次购买枪支；44%的经销商表示非裔美国人购枪数量激增；西班牙裔购枪者和亚裔购枪者的数量分别增长了40%和27%。芝加哥大学全国民意研究中心（NORC）2022年3月的一项调查显示，过去两年有69%的首次购枪者是少数族裔，这一数据在疫情暴发前仅为26%。

3月21日，在美国纽约，人们集会抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。新华社记者 王迎摄

但选择持枪并没能令弱势群体免于枪支暴力。购枪人数大增加剧枪支泛滥，反而造成枪案增加，形成恶性循环。据美国“枪支暴力档案”网站统计，截至10月31日，美国今年已发生571起至少4人死伤的大规模枪击事件。美国疾控中心调查数据显示，2020年至2021年，美国的持枪杀人案和持枪自杀案数量都增长了8%以上，达上世纪90年代初以来的新高。其中，15至34岁的非裔男性仅占美国总人口的4%，却在枪支暴力受害者中占比高达41%；2020年至2021年期间，非裔群体的持枪自杀率上升了22%。

枪声不断，一个又一个的“血腥周末”令人触目惊心。生命权是最大的人权，如何保障弗洛伊德们“呼吸的自由”? 如果连人民的基本生命权都无法保护，“人权灯塔”从何谈起？

(责编：崔译戈、常红)