图为第三届中国－阿拉伯国家政党对话会现场。（中联部供图）

11月8日，中共中央对外联络部以线上线下相结合方式举办第三届中国－阿拉伯国家政党对话会。阿尔及利亚民族解放阵线党领导人、民族院议长古吉勒，也门全国人民大会党副总书记、议长巴尔卡尼等阿拉伯国家政党领导人，以及部分阿拉伯国家驻华使节参会。中联部负责同志向阿方介绍了中共二十大主要情况。

与会阿方政党政要等热烈祝贺中共二十大取得圆满成功，表示期待同中国共产党加强交流合作。

巴尔卡尼表示，伟大的中国共产党带领中国取得了举世瞩目的成就。也门同中国建交以来，中国始终坚定同也门站在一起。中国致力于为世界各国人民谋求福祉、和平与安定。坚信在新一届中共中央领导机构带领下，中国将不断继续走向繁荣富强。

伊拉克爱国联盟主席、前政府总理阿拉维说，我高度关注中共二十大取得的各项成果。中共二十大报告全面总结中国改革发展取得的重大成就和宝贵经验。中国共产党积极回应人民的新要求新期待，不断增进人民福祉，带领中国人民取得了举世瞩目的脱贫攻坚成就。

巴勒斯坦民主联盟总书记拉法特表示，在习近平总书记的英明领导下，中国在各领域取得了突出的发展成就。中共二十大报告对全面推进中华民族伟大复兴作了进一步详细规划。相信未来阿中关系将取得更大的发展。

埃及共产党总书记萨拉赫表示，中共二十大是在中国历史发展和世界发展重要关头召开的一次重要大会。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，中国共产党领导中国人民取得历史性成就。坚信中国共产党将继续带领中国人民实现高质量发展。

黎巴嫩共产党总书记格里布表示，中共二十大具有世界性意义。中共二十大倡导的和平合作、开放包容、互利共赢等理念倡议对阿拉伯国家和黎巴嫩人民十分重要，也对反对单边主义、维护世界秩序具有重要意义。

阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希说，中国在深化改革开放的同时，积极应对外来挑战。中共二十大选出了新一届中央领导集体，为未来五年的发展擘画蓝图。相信中国共产党将继续沿着中国特色社会主义道路，带领中国人民创造更美好的生活。

拉贝希表示，阿尔及利亚支持中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议。这些倡议将不仅造福中国，也将助力世界实现安全、稳定、和平与繁荣。

作为中国和阿拉伯国家党际合作的创新机制，中国－阿拉伯国家政党对话会于2016年和2018年先后举行过两届，2020年举行了中国－阿拉伯国家政党对话会特别会议。在全球新冠肺炎疫情蔓延的背景下，中阿政党积极开展抗疫合作，为共建中阿命运共同体和人类卫生健康共同体做出生动诠释。

图为部分与会的阿方政党政要和驻华使节等。（中联部供图）

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