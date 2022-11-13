印度尼西亚巴厘岛距首都雅加达1000多公里，与雅加达所在的爪哇岛隔海相望。

这是2022年11月9日拍摄的印度尼西亚巴厘岛伍拉莱国际机场出口处。新华社记者 徐钦 摄

巴厘岛处于热带地区，岛上大部分为山地，全岛山脉纵横，其中阿贡火山是岛上的最高点。

这是2022年11月12日清晨拍摄的印度尼西亚巴厘岛阿贡火山。新华社发（祖卡南摄）

这是2021年12月20日在印度尼西亚巴厘岛拍摄的德格拉朗梯田（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

这是2021年12月22日拍摄的印度尼西亚巴厘岛情人崖（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

巴厘岛多处海滩景色优美，沙细滩阔、海水湛蓝清澈。

这是2022年11月12日拍摄的印度尼西亚巴厘岛丹戎伯诺阿海滩风景（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

这是2022年11月12日拍摄的印度尼西亚巴厘岛丹戎伯诺阿海滩及附近风景（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

2021年12月18日，游客参观印度尼西亚巴厘岛海神庙景区。新华社记者 徐钦 摄

巴厘岛不仅因天然景色优美而著称，也因其文化和社会风俗习惯的丰富多彩而驰名。

2022年7月10日，舞者在印度尼西亚巴厘岛一处文化公园表演传统舞蹈面具舞。新华社记者 徐钦 摄

2022年7月31日，人们在印度尼西亚巴厘岛举办的风筝节上放当地传统风格的风筝。新华社发（比兴拉辛摄）

二十国集团领导人第十七次峰会将在巴厘岛举行。

这是2022年11月11日在印度尼西亚巴厘岛二十国集团领导人第十七次峰会一处会场外拍摄的峰会标识和装饰。新华社记者 徐钦 摄

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