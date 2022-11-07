意大利共产党全国书记阿尔博雷西。受访者供图

人民网北京11月3日电 （向施臻）中国共产党第二十次全国代表大会受到各国人士广泛关注。意大利共产党全国书记阿尔博雷西在接受人民网记者独家专访时表示，他对报告中与中国经济社会发展、全球治理体系改革及建设相关的内容格外关注，他认为，中共在中国发展过程中发挥了决定性作用。

2013年至2021年，中国经济对世界经济增长的平均贡献率超过30%。阿尔博雷西表示，中国在过去十年的发展意义重大，中国经济发展不仅提高了中国居民的生活水平，也极大地推动了世界经济增长，奠定了中国在世界舞台的地位。

阿尔博雷西认为，在中国发展的过程中，中国共产党展现了高超的治理能力，发挥了决定性作用。作为意大利共产党全国书记，阿尔博雷西表示，两党的交往至关重要，并相信在未来的交往中两党可以建立更加紧密的关系。

二十大报告中指出，全面推进中国特色大国外交，推动构建人类命运共同体，坚定维护国际公平正义，倡导践行真正的多边主义，旗帜鲜明反对一切霸权主义和强权政治，毫不动摇反对任何单边主义、保护主义、霸凌行径。阿尔博雷西对此表示，中国践行了该承诺。2022年1月1日，中国积极响应并签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，RCEP现有15个成员国，从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。阿尔博雷西指出：“签署RCEP，有助于重新构建世界贸易秩序，削弱美国倡导的新自由主义全球化。”

此外，阿尔博雷西还表示，中国在金砖国家新开发银行建设中提供了决定性的经济支持，该银行的建立有利于形成世界货币金融的多元化格局。2013年，中国提出共建“一带一路”倡议，并于2016年设立了亚洲基础设施投资银行。“中国将国际规则建立在互利共赢的基础上，非洲和南美的许多经验就是明证。”阿尔博雷西说道。

二十大报告中提到，中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。对此，阿尔博雷西认为，中国式现代化是适应中国实际的现代化，而不是不加批判地被动适应既定的标准。在他看来，中国式现代化能够最大限度地发展生产力，通过市场机制实现资源分配。

阿尔博雷西进一步表示，中国共产党对发展马克思主义文化、建设现代社会主义社会所作出的努力，是对资本主义制度结构性危机的有力回应，给整个共产主义运动提供了理论和实践上的经验。

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