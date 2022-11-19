萨南·昂乌汶坤

亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议在泰国举行，与会各方为亚太和世界经济复苏发展贡献智慧，为携手应对挑战汇聚合力。习近平主席赴泰国出席此次会议，展现出中国推动亚太合作的真诚意愿，体现了中方对泰方办会的支持。

今年APEC会议的主题为“开放、联通、平衡”，会议的一个重要目标是促进贸易和投资自由化便利化，实现可持续增长，增进亚太人民福祉。泰国工商界乐见各方以开放创造新机遇，以联通维护产业链供应链稳定，以平衡促进可持续发展，实现亚太地区长期发展繁荣。

作为亚太大家庭的重要一员，中国在实现自身发展的同时，始终致力于推动构建亚太命运共同体，为亚太稳定繁荣作出更多贡献。中国坚持对外开放的基本国策，携手各方高质量共建“一带一路”，推动建设开放型世界经济。中国提出全球发展倡议和全球安全倡议，致力于深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，深化同各方的互利共赢合作，为世界注入了稳定性和正能量。

中共二十大向国际社会展现了中国全面建成社会主义现代化强国的信心，展现了中国坚持扩大开放的决心，让国际社会有充分理由相信，中国将继续为世界和平与发展事业贡献力量。中共二十大报告提出，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。中国朝着建设贸易强国目标努力，将为中国的经贸合作伙伴带来大量机遇。

中国是泰国重要的合作伙伴。泰国期待继续与中国携手共建“一带一路”，带动泰国“东部经济走廊”建设，推进泰中铁路建设，促进地区互联互通。这不仅有利于发展更加便捷的交通网络，促进物流和贸易升级，为地区国家商品开拓更大市场，也有利于促进旅游业发展和人文交流。泰国也期待同中国一道挖掘两国在人力资源、科技创新、数字经济、清洁能源等领域的合作潜力，推动可持续发展。

衷心希望泰中各界人士携起手来，不断赋予“泰中一家亲”新的内涵，为构建泰中命运共同体和亚太命运共同体不懈努力。

（作者为泰国贸易院主席、泰国商会主席）

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)