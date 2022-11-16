新华社印度尼西亚巴厘岛11月16日电 二十国集团领导人第十七次峰会15日至16日在印度尼西亚巴厘岛举行。峰会通过宣言，摘要如下：

二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言（摘要）

十四年前，二十国集团领导人在国际金融危机期间首次聚首。作为全球大型经济体，二十国集团成员认识到有必要通过承担集体责任、采取合作举措，以促进世界经济复苏、应对全球挑战，为强劲、可持续、平衡和包容增长奠定基础。各国领导人确认二十国集团是全球经济合作主要论坛，重申就再次应对全球经济挑战开展合作的承诺。

巴厘岛峰会于2022年11月15日至16日举行。当前全球多重危机叠加，世界经济经历了新冠肺炎疫情带来的破坏，以及气候变化等其他挑战导致经济下滑、贫困加剧、全球复苏放缓并阻碍实现可持续发展目标。

今年，我们还见证了在乌克兰的战争进一步给世界经济带来不利影响。对此问题曾有过一次讨论。我们重申各国在包括联合国大会和安理会等其他场合表达的立场，包括2022年3月2日多数投票通过的ES-11/1号决议（141票赞成、5票反对、35票弃权、12国未投票）对俄罗斯侵略乌克兰表达最强烈的痛惜，并要求俄罗斯从乌克兰领土上彻底、无条件撤出。多数成员强烈谴责在乌克兰的战争，强调这场战争正在导致人民严重受苦并放大了世界经济现存的脆弱性，包括制约增长，增加通胀，打断供应链，加剧能源和粮食的不安全性，扩大金融稳定风险。关于这个形势以及相关制裁还存在其他观点和不同评估。我们认识到二十国集团不是解决安全问题的论坛，安全问题可以对全球经济带来显著的后果。

坚持国际法、维护和平与稳定的多边体系十分重要，这包括捍卫联合国宪章的宗旨和原则，坚持国际人道主义法并保护武装冲突中的平民和基础设施。使用或威胁使用核武器是不允许的。和平解决冲突，一切有利于解决危机的努力，以及外交和对话都很重要。

值此全球经济关键时刻，二十国集团采取切实、精准、迅速和必要的行动至关重要。要使用所有可用的政策工具，包括通过国际宏观政策合作与务实协作来应对共同挑战。为此，二十国集团将继续承诺支持发展中国家，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家，帮助他们应对全球挑战并实现可持续发展目标。基于主席国印尼提出的“共同复苏、强劲复苏”主题，各国将采取协调行动，推进强劲、包容、韧性的全球复苏以及创造就业和增长的可持续发展议程：

——维持宏观经济政策应对与合作的灵敏和弹性。进行公共投资和结构改革，推进私有投资，加强多边贸易和全球供应链韧性，支持长期增长、可持续和包容、绿色和公平的转型。确保长期财政稳定。中央银行承诺维持价格稳定。

——维护宏观经济和金融稳定，继续承诺使用所有适用工具减缓经济下行风险，注意到全球金融危机以来，为强化金融韧性、推动可持续金融和资本流动而采取的行动。

——采取行动维护粮食和能源安全，支持市场稳定，提供临时和有针对性的支持措施，以缓解物价高企的影响。加强生产方与消费方沟通，为长期粮食和能源安全所需，以及强劲和可持续的粮食、化肥和能源系统而提高贸易投资。

——通过更多种类的创新融资资源和工具，包括促进私人投资，进一步释放对低收入国家、中等收入国家和其他发展中国家的投资，支持实现可持续发展目标。要求多边开发银行在权责范围内，进一步采取行动，动员和提供更多融资，包括通过可持续发展、基础设施投资、应对全球挑战来支持实现可持续发展目标。

——再次承诺加速实现可持续发展目标，通过可持续发展实现共同繁荣。

支持可持续复苏，各国承诺加强宏观政策合作，防范下行风险和负面外溢效应。适当调整货币政策收紧的节奏，确保通胀预期稳定，降低跨境溢出效应。

重申2025年开展世界银行股权审议，2023年12月15日前完成国际货币基金组织第16轮份额总检查。欢迎各国自愿转借特别提款权。落实《缓债倡议后续债务处理共同框架》，欢迎完成对乍得的债务处理，期待完成对赞比亚、埃塞俄比亚的债务处理，强调商业债权人应以同等条件参与减债行动，也有国家强调多边开发银行参与减债行动的重要性。继续在国际税收、资本流动、普惠金融、金融市场监管、加密资产监管等方面加强合作。认识到以可持续、包容、可及和可负担的方式重振基础设施投资的重要性。

支持在2030年前加快实现可持续发展目标，并通过重振多边主义应对发展挑战。继续通过二十国集团杭州峰会《支持非洲和最不发达国家工业化倡议》等支持非洲。落实《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》、“格拉斯哥气候协议”，重申共同但有区别的责任原则并考虑不同国情。

为实现“人与自然和谐共生”愿景，敦促各方根据《生物多样性公约》达成“全球生物多样性框架”。加强对环境无害的废物管理，包括阻止非法跨境转移废物。进一步倡导可持续的发展和生活方式，提升资源效率，提倡循环经济以增强可持续性。认识到包括各类湿地在内的生态系统对减缓和适应气候变化的支持。承诺就应对海洋塑料污染等制定一份具有法律约束力的国际文书。应对生物多样性丧失、森林砍伐、沙漠化、土地退化和干旱，在自愿基础上实现2040年前退化土地减少50%。认识到一些国家为确保2030年前至少30%的全球陆地和至少30%的全球海洋得到养护或实现保护目标所作的努力。

认识到迫切需要动员资金以应对气候变化、生物多样性丧失和环境退化，大幅提高对发展中国家的资金支持。进一步敦促发达国家履行其到2020年每年联合动员1000亿美元并将该年度目标延至2025年的承诺。

建设可持续、有韧性的粮农系统和全球供应链，采取协同行动解决全球特别是发展中国家粮食安全问题，维护粮食供应链正常运转，促进粮农贸易畅通。努力减少粮食损失和浪费。重申需要更新全球粮农贸易规则，避免对粮食和化肥采取不符合世贸组织规则的出口禁止或限制措施。支持粮农系统采用创新实践和技术，促进与自然和谐共生。要求联合国粮农组织和世界银行提供关于粮食安全应对措施的系统分析。注意到各方提出的粮食安全倡议以及联合国秘书长有关倡议取得的进展。欢迎促进乌克兰、俄罗斯畅通无阻地运送粮食和化肥等产品的伊斯坦布尔协议，以及协议的延续性。注意到欧盟支持乌克兰粮食出口的“团结通道”以及联合国世界粮食计划署就俄罗斯对外粮食援助与俄方达成的协议。

地缘政治挑战加剧了能源危机。呼吁各国推进能源转型，减少温室气体排放。支持发展中国家特别是最脆弱国家消除能源贫困，努力缩小能源可及性差距。重申承诺在中期内逐步取消和规范低效、鼓励浪费的化石燃料补贴，同时向最贫困和最脆弱群体提供有针对性的支持。加强国际合作促进区域能源互联互通，加强对可持续基础设施的投资。加快部署可再生能源，推动低排放发电，推动支持清洁能源转型的财政、市场和监管机制，包括酌情使用碳定价和非定价的机制和激励措施。

在应对疫情方面坚持人民至上，提高防范和有效应对疫情的能力。在世界卫生组织领导和协调下加强全球卫生治理，欢迎在世界银行设立应对疫情大流行基金。支持政府间谈判机构就加强大流行病预防、防范和应对能力制定国际文书。认识到新冠疫苗广泛接种是全球公共产品，认可世贸组织关于疫苗知识产权豁免的决定。欢迎发展中国家在疫苗联合研究和联合生产方面加强合作。

各国认识到数字互联互通以及打造有利、包容、开放、公平和非歧视的数字经济的重要性。致力于进一步实现基于信任的数据自由流动和跨境数据流动，推进更加包容、以人民为中心、赋能和可持续的数字转型。鼓励就发展数字技能和数字素养、数字基础设施互联互通开展国际合作。继续完善跨境支付合作。

重申以世贸组织为核心、基于规则、非歧视性、自由、公平、开放、包容、平等、可持续和透明的多边贸易体系，这对于在开放和互联互通的世界中实现全球经济韧性与复苏不可或缺。开展积极、建设性、务实、有重点的讨论，以改进包括争端解决机制在内的世贸组织各项职能。贸易和气候环境政策应当相互支持，符合世贸组织规则，服务可持续发展目标。认识到在数字贸易领域开展包容的国际合作的重要性。

重申对腐败零容忍的承诺，将通过全球反腐败执法合作网络、二十国集团拒绝腐败分子入境执法合作网络等加强国际合作，促进廉洁文化，拒绝为腐败犯罪人员及其资产提供避风港。在就业、教育、旅游、文化、妇女等领域继续开展合作。

主席国将各国提交的国际合作项目汇总形成《二十国集团强劲和包容复苏行动》，作为宣言附件。

2023年在印度、2024年在巴西、2025年在南非举行二十国集团峰会。

(责编：袁勃、胡永秋)