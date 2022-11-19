本报记者 赵益普 陈一鸣

各国媒体记者参加亚太经合组织工商领导人峰会新闻发布会。

本报记者 孙广勇摄

11月17日，亚太经合组织工商领导人峰会现场。

本报记者 赵益普摄

中国政府援菲律宾农业技术中心积极助力菲民众增产增收、脱贫致富。图为当地农民在新怡诗夏省的中菲农技中心工作。

乌马利摄（新华社发）

9月22日，在墨西哥城举办的交通系统主题展上，由中车株机制造的中国首列出口胶轮地铁车辆亮相第一展位。

中车株机供图

亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议主会场——泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心。

新华社记者 王 腾摄

亚太地区是世界经济增长的重要引擎。近年来，面对新冠肺炎疫情等严峻挑战，亚太地区努力发挥自身优势和创新传统，打造互联网和数字经济、蓝色经济、绿色经济等新增长点，提升区域经济一体化水平。中国作为亚太大家庭的一员，积极深化同各方合作，促进地区互联互通，维护产业链供应链稳定顺畅，为亚太经济复苏和可持续发展注入动力。

“为产业链供应链互联互通打下坚实基础”

穿上防护装备，走进酒精喷雾杀毒走廊进行全身消毒。一套流程下来，方能进入位于泰中罗勇工业园的联昌（泰国）喷雾泵有限公司（简称联昌泰国公司）安装车间。车间里，工人们正在对一批刚下线的洗发水按压头进行物料梳理和检测。

“这是产品交货前的最后几道工序，必须保证无尘环境。”联昌泰国公司负责人余乐乐向记者介绍，公司生产的各种塑料按压头，有40%供应给宝洁公司，“精益求精”是同跨国客户长期合作的基础。联昌泰国公司2016年落地工业园，目前泵头日产能达到320万、阀门日产能为50万。该公司生产的塑料按压头，不仅在泰国市场占有率达50%，还覆盖东盟其他国家，并远销欧美。

“大量中国企业立足泰国，辐射东南亚，为产业链供应链互联互通打下坚实基础。”泰中罗勇工业园总裁赵斌介绍，工业园地处泰国“东部经济走廊”核心区域，是中泰两国政府合作示范园区，也是中国首批境外经贸合作区之一，至今已吸引近180家企业入驻，涵盖汽摩配、新能源、新材料、智能家居、机械电子等产业。工业园带动中国企业对泰投资超43亿美元，累计工业总产值超240亿美元。目前，园区内有当地员工4.5万余人，全部开发后将为泰国创造多达10万个就业岗位。

驾车行驶在工业园内，记者能感受到园区之大及忙碌的氛围。园区内厂房林立，货车来来往往。从一家企业去另外一家企业采访，开车经常要10到20分钟。园区内的许多企业面向国际市场，拥有大量东南亚及其他国家和地区客户。

盾安金属（泰国）有限公司主要生产和销售空调制冷配件。经过10多年的发展，企业产品整体在泰国市场的占有率达到30%，部分品类达到45%至50%。“大金、三菱、富士通、LG等品牌都是我们的客户。除泰国市场外，我们还有大量产品出口其他国家。”公司技术科科长纳塔普不无自豪地说。

“无论是投资设厂，还是加强基建，抑或是促进贸易，都可以带来人员、资金、设备、技术、产品等要素的自由快速流通，都是加强互联互通的重要形式。”亚太经合组织工商咨询委员会秘书处执行主任、菲律宾太平洋经济合作全国委员会主席安东尼奥·巴西利奥对本报记者表示，亚太是全球最具经济影响力和发展潜力的地区之一，有效利用彼此之间的经济互补性，不仅能为亚太地区带来更多更大繁荣，而且对全球经济平稳发展也具有重要意义。

“共同挖掘数字经济的巨大潜能”

11月11日，夜幕刚刚降临，泰国曼谷暹罗广场就开始了一场热闹非凡的音乐表演。这是总部设在新加坡的东南亚电商平台“来赞达”专门为“双11”组织的促销活动。在印尼首都雅加达街头，“来赞达”也组织了类似活动，设置了多个巨型糖球机，消费者可通过扫描二维码抽取“福利”，在电商平台兑换使用。

“双11”，这个在中国兴起的网络购物节，如今已经“出口”海外，率先在亚太地区发展起来。根据“来赞达”泰国公布的数据报告，今年“双11”活动开始两小时后，泰国所有电商平台的销售额总体增长了20倍。在整个东南亚地区，促销活动开始11分钟后，“来赞达”平台上约100万东南亚卖家的销售总额增长了124倍。

随着中国电商企业积极拓展海外市场，海外消费者拥有了更多更优的购物体验。在印度尼西亚，中国电商建立起稳定高效的供应链基础设施，配送网络覆盖该国大多数省份。在墨西哥，一位名叫安德烈斯·贝多亚的年轻人，2019年到中国知名“电商示范村”浙江临安白牛村参观学习，数字经济赋予乡村的活力让他惊喜。很快，他把这里的电商“致富经”带回万里之外的家乡。几年间，约1500家墨西哥小微企业走上电商之路。墨西哥瓜纳华托州科蒙福特市石臼手工艺人托马斯是受益人之一。他说：“我们的销售一度很困难。‘触网’转型后，产品知名度大大提升，现在，我们的石臼卖到了世界各地。”

“中国拥有世界上最大和最成熟的电子商务市场。与中国加强合作，可以共同挖掘数字经济的巨大潜能。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，随着共建“一带一路”的深入推进和跨境电商的广泛运用，新的合作模式、发展业态正在世界各地不断涌现，期待中国继续利用自身经验和技术帮助广大发展中国家赶上发展浪潮。

泰国总理巴育表示，亚太经合组织将数字化转型作为今年的关键议题之一，区域内经济体需发掘数字化潜力，推动数字经济发展，这将成为亚太地区经济复苏的催化剂，并有望推动本地区长期发展。

“促进区域乃至世界开放合作”

走进柬埔寨金边郊区的众智制衣有限公司车间，缝纫机作业声此起彼伏，数千名当地工人忙碌在验布、裁剪、缝合、剪线、熨烫等多条流水线上。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效后，该公司的订单比去年同期增加了30%，多了不少来自泰国、菲律宾、韩国的订单。“关税降低，原材料进口和成衣出口都更加方便，为我们开辟了更多区域内的市场。”公司负责人王志兰说，RCEP给柬埔寨制衣行业带来了很大信心，许多制衣厂已经在规划扩建车间。

今年1月1日，RCEP正式生效实施，成员包括东盟10个国家与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等共计15个国家，覆盖世界约30%的人口和贸易量。RCEP成员携手构建起全球最大自贸区，开启了亚太区域一体化发展新阶段。区域国家企业积极利用关税减让、原产地累积规则、贸易便利化等，获得了实实在在的收益。

在日本东京的一些便利店内，来自韩国的烧酒、红辣椒粉、油桃等食品今年卖得非常火。“RCEP生效后，对市场起到了很大的提振作用。随着关税降低，韩国食品还将在日本等其他国家实现更多销售。”韩国最大食品企业CJ集团日本市场总经理金景贤说。

越南国家社会经济信息与预测中心和德国康拉德·阿登纳基金会联合发布的报告表示，RCEP生效后，越南生产的电子元件、纺织品、服装等商品关税大幅度降低，有助于越南加强在区域供应链中的参与度，拉动外国对越南的直接投资。越南国家社会经济信息与预测中心副主任梁文凯表示，RCEP将对域内经济产生许多积极影响，尤其是RCEP对原产地累积规则的统一，将为越南等东南亚国家产品出口到域内其他国家创造更多机会。

区域经济一体化是亚太地区经济长期保持强劲增长的动力源。东盟秘书长林玉辉表示：“RCEP生效助力区域经济一体化建设，推动形成统一的生产基地和产品市场，为区域贸易和投资增长创造机会，推动受疫情冲击的区域经济可持续复苏。”

RCEP谈判历时8年，中国始终是坚定的推动力量。作为RCEP最大的经济体，中国巨大的市场将给区域企业及全球企业带来新的商机。汇丰银行日前发布的报告显示，得益于中国超大规模市场优势以及RCEP生效实施等积极因素推动，各国企业持续看好中国市场。93%的RCEP成员国受访企业预计，RCEP的生效实施将增加他们与中国的贸易往来。泰国椰商纳隆萨说：“我们不再像以前那样为出口订单担忧，RCEP带来的产业链调整助推我们的农产品在中国市场开拓更多销路。”

联合国贸发会议秘书长格林斯潘认为：“在全球开放程度不断下降、贸易成本不断上升、供应链出现瓶颈的情况下，RCEP推动东亚和亚太地区贸易一体化发展，有助于促进区域乃至世界开放合作，为世界经济发展作出贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 05 版）

(责编：白宇、杨光宇)