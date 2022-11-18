卡塔尔熊猫馆正式对公众开放

11月17日，大熊猫“四海”在卡塔尔首都多哈的豪尔熊猫馆内。 新华社记者 潘昱龙 摄

新华社多哈11月17日电（记者岳冉冉、杨元勇）在2022卡塔尔世界杯即将开幕之际，来自中国的大熊猫“京京”和“四海”17日在多哈正式与公众见面，它们居住的多哈豪尔熊猫馆也于当日开馆。

根据中卡两国协议，“京京”和“四海”将在卡塔尔居住15年。“京京”4岁，是一只调皮的“男孩”；“四海”3岁，是一只活泼的“美女”，它们都出生于中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地。

11月17日，大熊猫“京京”在卡塔尔首都多哈的豪尔熊猫馆内。 新华社记者 肖艺九 摄

今年10月19日，“京京”和“四海”乘专机抵达多哈，由专车送入多哈豪尔熊猫馆，之后，两只熊猫进行了隔离。

当天在豪尔熊猫馆，记者看到，两只熊猫都有自己专属的生活区，空调恒温，凉爽舒适，“京京”一直在吃新鲜的竹子，“四海”则更钟爱爬树。

11月17日，大熊猫“四海”在卡塔尔首都多哈的豪尔熊猫馆内。 新华社记者 潘昱龙 摄

出于对中国大熊猫的喜爱，卡塔尔将“京京”和“四海”以阿拉伯文分别命名为“苏海尔”和“索拉雅”。

中国驻卡塔尔大使周剑表示，卡塔尔高度重视中卡两国的大熊猫合作，卡方为大熊猫修建了宽敞、明亮的熊猫馆，两只熊猫入住后也受到了精心、周到的照顾。

对于大熊猫的到来，卡塔尔民众表现出极大热情。开馆当日，不少民众一家老小前来参观，离开时，孩子们会抱着购买的熊猫玩偶，对着记者镜头说：“谢谢中国！”

周剑说：“两只大熊猫的到来正值卡塔尔世界杯前夕，它不仅承载着中国人民对卡塔尔世界杯的美好祝福，也反映了中国政府对卡塔尔举办世界杯的强有力支持。相信到卡塔尔观看世界杯的球迷，会来一睹大熊猫风采。”

11月17日，大熊猫“京京”在卡塔尔首都多哈的豪尔熊猫馆内。 新华社记者 肖艺九 摄

11月17日，大熊猫“四海”在卡塔尔首都多哈的豪尔熊猫馆内。 新华社记者 肖艺九 摄

11月17日，大熊猫“四海”在卡塔尔首都多哈的豪尔熊猫馆内。 新华社记者 潘昱龙 摄

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