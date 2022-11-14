国家主席习近平当地时间14日下午抵达印度尼西亚巴厘岛，出席二十国集团领导人第十七次峰会。图为热情的巴厘岛当地居民在欢迎习近平主席。人民网记者 温红彦摄

国家主席习近平当地时间14日下午抵达印度尼西亚巴厘岛，出席二十国集团领导人第十七次峰会。图为热情的巴厘岛当地居民在欢迎习近平主席。人民网记者 温红彦摄

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