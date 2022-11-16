许佳彭

作为今年APEC会议的东道主，泰国始终致力于促进中泰友好和扩大对华合作。泰国专家表示，APEC会议和“一带一路”倡议将为两国未来发展更加密切的关系铺平道路，习近平主席的来访将为两国带来新的机遇。泰国国立法政大学历史学副教授许佳彭为人民网撰文，讲述他的中国情缘以及对未来泰中关系的看法。

难忘的中国之旅

1996年，我首次到中国旅游。彼时，我参观了北京的历史古迹，了解到中华文明的博大精深和一脉相承，深感钦佩。我游览了故宫和天坛。虽然它们始建于15世纪，但其所呈现的仪规、风俗和信仰可以追溯到几千年前的夏商周时期。通过此次旅行，我不仅了解到中华文明的源远流长，还感受到了它所强调的人与自然和谐相处。

正因如此，我选择在2004年前往北京语言大学学习汉语。从2010年起，我开始更加频繁地访问中国。我注意到中国发生了翻天覆地的变化，已成为一个现代化的社会主义国家，并且在国际舞台上扮演着更加积极的角色。

高铁的快速发展就是中国现代化的一个实例。我记得，本世纪初，当我还在北京语言大学求学时，从北京到云南、广东等南方省份乘坐火车需要约两天时间，而现在中国大部分城市之间乘坐高铁只需要几个小时。

关于中国在国际事务中的作用，习近平主席2013年提出的“一带一路”倡议就表明，中国日益成为全球经济发展的重要引领。

蓬勃发展的泰中关系

泰中两国自1975年以来始终保持着良好的双边关系。诗琳通公主经常访问中国，并且于2019年获授中国“友谊勋章”。过去10年间，中文成为最受泰国学生欢迎的外语。

“一带一路”倡议旨在通过基础设施投资与合作加强中国和世界其他国家和地区的互联互通，在推动全球经济一体化发展方面具有巨大潜力。

然而，由于泰国国内的各种障碍和困难，一些最令人期待的“一带一路”合作项目仍未实现，尤其是连接泰国和老挝的铁路项目。泰国民众普遍认为，中国与东南亚之间的联系和联通有利于国家和区域经济发展。

我认为泰中两国必须加强青年之间的交流。泰中关系的美好未来离不开相互理解。APEC应聚焦于推进区域经济一体化。经济上的相互依存将逐渐产生溢出效应，从而缓解地区紧张局势。

（作者是泰国国立法政大学历史学副教授）

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